A la derecha Javivi, el propietario de este complejo turístico situado en Órgiva Rafael Vílchez

Un emprendedor de un pueblo de Granada triunfa con sus espectáculos musicales y gastronomía

Javivi, propietario del célebre Restaurante Parrilla el Jardín, ha logrado en Órgiva fusionar el arte culinario para diversas religiones con diferentes estilos musicales

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Domingo, 24 de agosto 2025, 09:55

Javivi (amado Javier) ha logrado mucho éxito dentro y fuera de La Alpujarra con sus espectáculos y con su Restaurante Parrilla el Jardín, situado junto a la carretera de Órgiva. Este emprendedor nació en París. Su madre es francesa y su padre de Madrid. Sus progenitores, según Javivi «fueron de los primeros hippies que se vinieron a vivir a la zona del Padre Eterno. Yo me he criado en La Alpujarra. Cuando cumplí mi primer año de vida ya me encontraba en esta zona. Mi madre luchó mucho por la conservación de la naturaleza alpujarreña. Yo, desde hace tres años llevo las riendas del Restaurante Parrilla el Jardín y me va muy bien. En este lugar, de mi propiedad, organizo muchos tipos de arte: acrobacias, grupos de música, teatro… Contamos con una zona habilitada para los niños, aparcamientos, bar, restaurante, seguridad… Últimamente hemos dedicado la tarde-noche al rap, donde tiene sentido el uso de la libertad de expresión. Hace poco actuaron grandes troveros y músicos de La Alpujarra. En este lugar albergamos distintos géneros para complacer a toda clase de publico», ha manifestado.

Según Javivi «últimamente han actuado en mi establecimiento: 'La Topera' de Lanjarón; 'Seab', rapero del Albaicín; 'Zutay' y 'Kairo', del Padre Eterno (Caratáunas); 'Lacky y 'Noorcr', del Valle de Lecrín; el Dj 'Txuanky', y 'Batalla de Freestyle: Royal Rap Granada', organizada por Royal Rap Granada. Hubo mucha marcha: comida, artesanía, cañón de espuma, agua pulverizada y buen rollo al fresquito. A un servidor le encantan los espectáculos y las atracciones. Yo, con catorce años empecé a trabajar en una discoteca de Órgiva. Después comencé a realizar mis propios negocios. He estado realizando festivales y conciertos en Órgiva desde hace 46 años. He intentado salir a París un tiempo y pero duré allí dos meses. Otra vez me fui a Madrid pero cada vez que podía regresaba a Órgiva porque soy un enamorado de esta tierra«, confiesa.

Y añade: «También informaré que en mi restaurante se come muy bien. Contamos con una parrilla que me la hicieron en Galicia para asar diferentes tipos de carne ecológica. Muchos de nuestros clientes son musulmanes. En verano abrimos todos los días, menos los lunes, a partir de las siete de la tarde. Tenemos muchos festivales programados. Cobramos cinco euros por persona porque todo está legalizado y asegurado y eso cuesta dinero».

