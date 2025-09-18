Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora El bonito homenaje se ha celebrado en un lugar muy importante para sus vecinos, la puerta de la Iglesia de la Encarnación

La Policía Local de Íllora ha querido tener un bonito homenaje con uno de sus compañeros, Juan Miguel, más conocido por todos los vecinos como Míchel, por su jubilación. «Creemos y podemos afirmar que Míchel se ha ganado el cariño y aprecio de todos y cada uno de los vecinos de Íllora e incluso de los pueblos cercanos y en aquellos en los que ha trabajado», ha compartido el cuerpo en sus redes sociales.

«En la tarde de ayer, este magnífico profesional y mejor persona, prestó su último servicio como policía local tras 36 años», cita el escrito, que acompaña un vídeo en el que se ve cómo sus compañeros le aplauden. «Gracias Compañero por todo y aquí nos tienes para lo que necesites, ahora a disfrutar de la familia y de tu merecida jubilación».

El bonito homenaje tuvo lugar en una ubicación muy importante en Íllora para sus vecinos, la puerta de la Iglesia de la Encarnación. Allí, ante su patrón en su día, San Rogelio, «rodeado de vecinos, compañeros y familiares», mostraron su «cariño, respeto y admiración» a Míchel.