Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora. Redes sociales

Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora

El bonito homenaje se ha celebrado en un lugar muy importante para sus vecinos, la puerta de la Iglesia de la Encarnación

S. P.

Jueves, 18 de septiembre 2025, 17:16

La Policía Local de Íllora ha querido tener un bonito homenaje con uno de sus compañeros, Juan Miguel, más conocido por todos los vecinos como Míchel, por su jubilación. «Creemos y podemos afirmar que Míchel se ha ganado el cariño y aprecio de todos y cada uno de los vecinos de Íllora e incluso de los pueblos cercanos y en aquellos en los que ha trabajado», ha compartido el cuerpo en sus redes sociales.

«En la tarde de ayer, este magnífico profesional y mejor persona, prestó su último servicio como policía local tras 36 años», cita el escrito, que acompaña un vídeo en el que se ve cómo sus compañeros le aplauden. «Gracias Compañero por todo y aquí nos tienes para lo que necesites, ahora a disfrutar de la familia y de tu merecida jubilación».

El bonito homenaje tuvo lugar en una ubicación muy importante en Íllora para sus vecinos, la puerta de la Iglesia de la Encarnación. Allí, ante su patrón en su día, San Rogelio, «rodeado de vecinos, compañeros y familiares», mostraron su «cariño, respeto y admiración» a Míchel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Traumatóloga Geek: la doctora granadina que ha revolucionado las redes y la medicina
  2. 2

    Denuncian inseguridad por un vecino conflictivo en Albolote
  3. 3 Vuelca un coche tras un choque en el cruce entre Arabial y el Camino de Purchil
  4. 4 Una mujer de 70 años herida grave tras ser atropellada por una moto en la calle Alhamar
  5. 5

    La ciudad, llena de doctores en el mayor evento médico del país
  6. 6 Identifican a un conductor que se estampó en una rotonda en Albolote y se dio a la fuga
  7. 7

    Cultura tumba la conversión en hotel de la antigua sede de la Junta en Gran Vía
  8. 8 El recorrido de la procesión de la Virgen de las Angustias en Granada este 2025
  9. 9 El vídeo que muestra a dos jóvenes realizando pintadas en un muro del Albaicín
  10. 10

    La alcaldesa de La Zubia abre una zanja ante notario para defenderse de una acusación del PP

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora

Emotivo adiós a Míchel, el policía querido por todos los vecinos de Íllora