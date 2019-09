Profesores y familias reclaman educación digna en centros rurales USTEA ha organizado una movilización en las puertas de la Delegación de Granada para protestar contra la falta de personal y los ratios ilegales en los centros educativos de la Alpujarra JOSE MENDOZA Granada Lunes, 30 septiembre 2019, 18:45

El Colegio Público Rural de la Alpujarra en Bérchules, el CPR Valle del Guadalfeo en Torvizcón y el CPR Los Castaños en Pitres han llamado a los padres de familia y profesores de los centros rurales paraacudir mañana a las 12 horas a una concentración que se realizará en las puertas de la Delegación de Granada. La intención de esta convocatoria es denunciar la «alarmante situación que se vive en los colegios rurales a raíz de la alarmante política de recortes, algunos de ellos ilegales, que está realizando la Junta», ha señalado Antonio Palma, delegado de USTEA en Granada.

Desde hace más de dos semanas, los alumnos de estos centros se han negado a asistir a sus clases ante el cierre de unidades, que ha dejado clases con alumnos de hasta cuatro cursos distintos como algo normal, aunque en algunos casos, se llega a dar la situación con alumnos de primero a sexto de primaria compartiendo aula. Ante estos recortes, que también han supuesto una reducción del personal educativo, los profesores han decidido acudir junto a USTEA a la convocatoria.

«En este inicio de curso se ha registrado la pérdida de hasta 85 unidades en Primaria en toda la provincia de Granada y de ocho en Educación Secundaria. Desde nuestro sindicato no podemos permitir que se maltrate así la educación pública rural, pues algunos de los cambios que se han llevado a cabo son ilegales. Hemos realizado 176 reclamaciones por ratios ilegales y no vamos a dudar si tenemos que ir a la justicia», ha explicado el sindicalista, que ha señalado que eso supondría al menos 118 grupos nuevos con su respectivo profesor.

Desde el sindicato han señalado como «irónico» el discurso de «algunos partidos» con referencia a la España vaciada. «La famosa España vaciada no se resuelve con discursos. El problema rural se defiende mimando sus servicios, no con recortes. Me gustaría ver si los políticos darían a sus hijos una educación de esta calidad», se ha preguntado el delegado en Granada.

Irene Avivar, representante del AMPA de Bérchules ha asegurado que no se detendrán, pues «queremos respuestas que no se nos han ofrecido. No queremos irnos de nuestros pueblos, queremos seguir viviendo allí y parece que nos empujan», ha explicado aunque ha avisado, «no vamos a responder ni detenernos ni ante presiones ni represiones», con relación a las posibles consecuencias por no escolarizar a sus hijos.

Imbroda: «Los niños no pueden ser rehenes de la reivindicación»

El Consejero de Deportes y Educación en la Junta de Andalucía, Javier Imbroda ha recalcado su compromiso con la educación rural en la Comunidad Autónoma y ha asegurado que durante el curso actual se han cerrado siete unidades frente a las 321 que se cerraron en el curso 2016-2017 por parte del gobierno en ese momento.

Pese a asegurar que «respeta la reivindicación» de los padres y madres de familia, Imbroda ha rogado que los niños vuelvan a clase, pues asegura que «no pueden convertirse en rehenes de la protesta de sus padres».