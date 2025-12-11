Educación premia a 38 estudiantes andaluces por su esfuerzo y superación en las enseñanzas de ESO para personas adultas

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha concedido a 38 estudiantes los Premios al esfuerzo y a la superación personal en Educación Secundaria ... Obligatoria para personas adultas, correspondientes a los cursos académicos 2022/2023 y 2023/2024.

Estos galardones reconocen la dedicación, la constancia y la capacidad de superación del alumnado adulto que, afrontando distintas dificultades personales, familiares o laborales, ha logrado culminar con éxito sus estudios de Educación Secundaria Obligatoria. Sus historias constituyen un ejemplo inspirador y un referente para toda la comunidad educativa andaluza en el ámbito de la educación permanente de personas adultas. El acto de entrega se ha desarrollado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva.

El alumnado galardonado, cuya edad oscila entre los 25 y los 50 años, ha recibido diploma y una dotación económica de 500 euros. Además, este reconocimiento queda consignado en los documentos oficiales de evaluación y anotado en sus expedientes y certificaciones académicas. De los 38 premiados, 15 han cursado sus estudios en Jaén; 9 tanto en Málaga como en Sevilla; en Cádiz y Huelva han sido 2 las personas premiadas y en Granada, una.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, María del Carmen Castillo, ha subrayado «el extraordinario mérito» de las personas reconocidas, cuya trayectoria marcada por el esfuerzo y la perseverancia «constituye un ejemplo para toda la comunidad educativa andaluza». «Estos premios reconocen no solo los resultados académicos, sino también el coraje de quienes, en muchos casos, han debido compaginar su formación con importantes responsabilidades laborales y familiares».

Asimismo, Castillo ha puesto en valor el papel esencial de la educación a lo largo de la vida como motor de transformación personal y social y ha incidido en que la Educación Secundaria para Personas Adultas representa «una puerta abierta a nuevas oportunidades personales y profesionales, contribuyendo de manera decisiva a la inclusión, la igualdad de oportunidades y el progreso social».

Los premios se crearon para poner en valor la participación en las actividades de los centros, la actitud positiva ante las adversidades sociales, la conciliación de las actividades laborales y la implicación en la mejora de las condiciones del entorno. Para optar a estos premios, las personas candidatas deben estar matriculadas en el Nivel II de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en cualquiera de sus modalidades en un centro docente de Andalucía; estar propuestos por el equipo docente para la expedición del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y ser designados por la dirección del centro como persona merecedora de un especial reconocimiento por el esfuerzo, la dedicación y el afán de superación demostrado a lo largo de la etapa para vencer las dificultades personales, educativas o de entorno familiar y sociocultural.