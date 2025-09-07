Dos ríos sin desbrozar en Caniles y obras pendientes en Gobernador y Chauchina

El temporal de otoño del año pasado causó daños graves en el norte de la provincia. Derrumbó el puente de acceso de Bejarín (Purullena), anegó ... la A-92 en diversos tramos y arrasó los caminos rurales de Orce, Cúllar o Caniles. En este último municipio, además, dos de sus principales ríos –el Gallego y el Guadalopón– están sin desbrozar casi un año después, según confirma su alcaldesa, María Pilar Vázquez (IAG).

La regidora solicita al organismo de cuencas que limpie estos puntos por la seguridad de sus vecinos. Seis personas tuvieron que ser rescatadas de sus casas tras las inundaciones durante la última dana, por lo que el consistorio insiste en la necesidad de que los cauces que rodean su término municipal no estén llenos de maleza.

Gobernador, en la comarca de los Montes Orientales, registró la crecida de una de sus ramblas en agosto de 2024. Se anegaron una veintena de viviendas, su carretera de acceso quedó intransitable y un par de naves del pueblo se vinieron abajo. Su alcalde, Patrocinio Ruano (PP), demanda una mejora en la A-401 para que las precipitaciones no recaigan directamente en su territorio. Afirma que la situación empeoró tras las obras de esta calzada, que provoca que las lluvias procedentes de Piñar vayan a dar también a su localidad. «Hemos desbrozado nosotros mismos con permiso de la Confederación para evitar daños mayores», detalla Patrocinio Ruano. La Consejería de Fomento afirma que ha revisado la carretera de Gobernador. Asegura que el motivo es completamente ajeno a la vía y que se debe a un cambio de la fisonomía de los terrenos y fincas del entorno, que han hecho que se haya producido un incremento de las escorrentías en este tramo. La Junta manifiesta que trabajan en resolver la situación.

Chauchina fue una de las localidades más dañadas por el temporal de otoño del año pasado. Su regidor, Jesús Fernández (PSOE), relató la mañana del 14 de noviembre que «había pasado la noche en vilo» por las inundaciones que sufrió su municipio. Una familia tuvo que ser rescatada en tractor –además de una decena de personas– y una granja fue desalojada para salvaguardar la vida de los animales. Se llegó a acumular hasta medio metro de barro en los domicilios y negocios en los que entró el agua.

El organismo de cuencas actuó de emergencia en el arroyo Salado, pero Chauchina aún tiene pendiente el encauzamiento de una acequia que discurre por mitad del pueblo. Este punto ocasiona inundaciones en el centro del municipio y es uno de los puntos que se desbordó durante el temporal de otoño. Casi un año después, los municipios están a la espera de una actuación por parte de las administraciones.

Este periódico trató de pulsar la opinión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero no obtuvo ninguna respuesta.