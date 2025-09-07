Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El arroyo Salado a su paso por Riofrío Ariel C. Rojas

Dos ríos sin desbrozar en Caniles y obras pendientes en Gobernador y Chauchina

El temporal de otoño de 2024 arrasó el norte de la provincia y sus ayuntamientos piden medidas

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:01

El temporal de otoño del año pasado causó daños graves en el norte de la provincia. Derrumbó el puente de acceso de Bejarín (Purullena), anegó ... la A-92 en diversos tramos y arrasó los caminos rurales de Orce, Cúllar o Caniles. En este último municipio, además, dos de sus principales ríos –el Gallego y el Guadalopón– están sin desbrozar casi un año después, según confirma su alcaldesa, María Pilar Vázquez (IAG).

