Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dos personas heridas de gravedad en sendos accidentes entre Zújar y Cuevas del Campo

Los accidentes ocurrieron en la noche de ayer miércoles en la carretera A-315

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Viernes, 3 de octubre 2025, 19:57

Comenta

Dos heridos de gravedad es el resultado de dos accidentes ocurridos anoche en la carretera A-315 que conecta la comarca de Baza con Pozo ... Alcón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una treintena de clientes se querellan contra el dueño de una clínica dental de Granada por presunta estafa
  2. 2 Trata de esquivar las cámaras de la ZBE de Granada cambiando su matrícula y se lleva 6.000 euros de multa
  3. 3 Cortes de tráfico en la Circunvalación de Granada por la instalación de nuevas luces hasta el 30 de diciembre
  4. 4 La cena de Los Javis en un nuevo restaurante de autor de Granada
  5. 5

    Los cuatro municipios de Granada entre los 10 más pobres de España
  6. 6 Los diez planes gratuitos que no te puedes perder este fin de semana en Granada
  7. 7 Herido grave un menor tras ser atropellado en calle Recogidas
  8. 8 Una granadina a bordo de la flotilla de Gaza, detenida esta madrugada por Israel
  9. 9 Herido grave el acompañante de un motorista al salir despedido tras chocar con un coche en Maracena
  10. 10

    Salud investiga una intoxicación leve en un hospital de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Dos personas heridas de gravedad en sendos accidentes entre Zújar y Cuevas del Campo

Dos personas heridas de gravedad en sendos accidentes entre Zújar y Cuevas del Campo