Dos personas heridas de gravedad en sendos accidentes entre Zújar y Cuevas del Campo

Dos heridos de gravedad es el resultado de dos accidentes ocurridos anoche en la carretera A-315 que conecta la comarca de Baza con Pozo ... Alcón.

El primer accidente ocurrió a las 20,45 horas en el kilometro 96 de la carretera A-315, dirección Freila, en el término municipal Zújar, cuando un coche se empotro contra un camión. El conductor y único ocupante del turismo quedo atrapado y fue necesaria la intervención de una dotación de bomberos del Parque de Baza. Una vez rescatado el hombre fue atendido por los servicios médicos y trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias de Atención Primeria (SUAP) hasta el Hospital de Baza, el herido que sufrió un fuerte golpe en la cabeza, quedo ingresado en la UCI del centro sanitaria, su pronostico era grave. El conductor del camión, implicado que transportaba pienso, no resultó herido.

Hasta el lugar del accidente acudió también un equipo del servicio de mantenimiento de carreteras y a las 1,20 horas de la madrugara la Guardia Civil informo al 112 Emergencias Andalucía que la carretera había quedado despejada. La Guardia Civil de Tráfico investiga lo sucedido.

En patinete

El segundo accidente también en la carretera A-315 ocurrió a las 1,30 de la madrugada a unos 300 metros antes de llegar a la rotonda del polígono la Almazara de Cuevas del Campo. El accidentado un hombre de 50 años de edad, circulaba en un patinete y por alguna circunstancia se accidento, golpeándose contra el asfalto. No se tiene noticias de la intervención de algún otro vehículo. Al lugar del accidente se trasladó una ambulancia desde la vecina localidad jienense de Pozo Alcón, que atendió a la persona accidentada y la estabilizo, minutos más tarde otra ambulancia llegada desde Baza, y traslado al herido, en estado muy grave, hasta el Hospital de Baza, pero debido a la gravedad de las heridas fue trasladado hasta el hospital de Traumatología de Granada, el estado del accidentado es crítico. Hasta el lugar del accidente también acudió la Guardia Civil que se hizo cargo de la investigación.