Dos atrapados tras volcar un coche en la A-44 a la altura de Iznalloz El vuelco del vehículo ha generado una importante retención. Hasta el lugar de los hechos se ha trasladado el helicóptero de Emergencias

Diego Callejón Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:20 Comenta Compartir

Un vehículo ha volcado tras una salida de vía a la altura del kilómetro 78 de la autovía A-44, en sentido Madrid, en un accidente ocurrido en torno a las 13.00 horas de este domingo. De acuerdo con la información del servicio de Emergencias, en el interior del coche hay dos personas atrapadas. Para su excarcelación se han dirigido hasta el lugar de los hechos efectivos de Bomberos de Granada, así como Guardia Civil y servicios sanitarios.

Según informan desde Emergencias, se ha movilizado también a un helicóptero del 061 para agilizar el traslado de los implicados en el accidente a un centro hospitalario.

El vuelco del vehículo y el operativo policial ha generado retenciones importantes en la A-44.