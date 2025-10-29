Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha señalado que «este plan responde a una demanda real de las localidades, que necesitan apoyo para mantener y mejorar sus infraestructuras y servicios»

Diputación llevará a pleno el Plan de Inversiones en Instalaciones Deportivas más ambicioso de su historia

Este nuevo PIDE beneficiará a 57 municipios, cuyos ayuntamientos destinarán otros 5,8 millones de euros a proyectos nuevos o de mantenimiento, lo que suma 14,5 millones de euros

Miércoles, 29 de octubre 2025, 11:49

La Diputación de Granada llevará a un pleno extraordinario que se celebrará el próximo lunes una modificación presupuestaria por importe de 5,7 millones de ... euros, que, sumados a los 3 millones de euros aprobados ya en el mes de junio, componen el nuevo Plan Provincial de Inversiones en Instalaciones Deportivas (PIDE), que será el más alto de la historia de la institución provincial. Beneficiará a 57 municipios de la provincia, cuyos ayuntamientos destinarán otros 5,8 millones de euros a mejorar sus infraestructuras deportivas, lo que asciende a 14,5 millones de euros de presupuesto.

