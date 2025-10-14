Diputación lanza una campaña que convierte a las familias en el principal escudo contra las adicciones juveniles El Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones facilitará recursos digitales prácticas con las que crear hábitos saludables de ocio y comunicación

La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, ha destacado que «hay que ofrecer herramientas prácticas y realistas que ayuden, no teorías»

La diputada de Bienestar Social, Igualdad y Familia, Elena Duque, ha presentado la campaña 'La familia, tu mejor plan', una iniciativa innovadora del Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones que sitúa a las familias como protagonistas absolutas en la prevención de adicciones. La estrategia, que se desarrollará hasta el 31 de diciembre, responde a datos alarmantes, ya que el 73,9% de los jóvenes entre 14 y 18 años ha consumido alcohol en el último año y casi uno de cada cuatro practica botellón mensualmente. Pero también responde a otra realidad preocupante, como es el abuso y mal uso de las pantallas (videojuegos, redes sociales, plataformas de vídeos y apuestas online).

Duque ha señalado que «esta campaña no pretende culpabilizar a las familias, sino empoderarlas, porque sabemos que ser padre o madre en la sociedad actual es más complejo que nunca y por eso hay que ofrecer herramientas prácticas y realistas que ayuden, no teorías».

Además, la diputada ha recordado que «la prevención no es una campaña, sino que es un compromiso permanente con las familias de nuestra provincia, a las que invito a sumarse a esta iniciativa descargando los materiales y participando en las actividades propuestas».

Datos que exigen una respuesta urgente

La campaña se fundamenta en los preocupantes datos de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES), que revelan que la edad media de inicio al consumo de alcohol se sitúa en los 14 años, justo cuando la influencia familiar es determinante. Además, el 27,7% de los estudiantes practica binge drinking (consumo intensivo de alcohol) y el 21,9% podría estar haciendo un uso compulsivo de internet.

La campaña se estructura en tres fases con objetivos claros:

Octubre - «Reconectar»: Se lanza con el vídeo «Conversaciones en paralelo» e introduce el concepto del «parking de móviles» para las comidas familiares.

Noviembre - «Dar ejemplo»: Aborda el modelado parental con el mensaje «No le das una copa a tu hijo, le das una lección», incluyendo el lanzamiento del «Manual de Supervivencia para Padres en Apuros».

Diciembre - «Tiempo de calidad»: Un calendario de Adviento Familiar con micro-retos diarios para fortalecer vínculos en época navideña.

Entre las acciones presentadas figuran el 'Trivial Familiar Granadino' cada viernes, con preguntas sobre la provincia para generar planes de ocio saludable; entrevistas mensuales en el podcast de Granada Sin Adicciones con profesionales especializados y familias embajadoras, y guías descargables sobre gestión de pantallas y alternativas de ocio sin alcohol. La estrategia también utilizará publicidad segmentada en redes sociales que permitirá alcanzar directamente a familias de la provincia de Granada.

Compromiso a largo plazo

Granada Sin Adicciones, la marca de comunicación del Servicio Provincial de Drogodependencias, coordinará todas las acciones a través de sus canales digitales (@granadasinadicciones), que en campañas anteriores han alcanzado a más de 200.000 jóvenes de la provincia con sus mensajes y recursos preventivos.