Diputación invertirá 150.000 euros en el Campo de Fútbol de Montefrío

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio de Montefrío, donde ha mantenido un encuentro con su alcaldesa, Remedios Gámez, ... y ha visitado el Campo de Fútbol Municipal 'José Álvarez', en el cual se va a realizar la sustitución del césped artificial y la remodelación integral de los vestuarios. Esta actuación se enmarca dentro del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 2024, con un montante total de 220.000 euros, de los cuales 150.000 euros serán financiados por la Diputación y 70.000 euros, por el Ayuntamiento de Montefrío.

Escobedo ha destacado la importancia de esta intervención «para mejorar una instalación deportiva muy utilizada tanto por los vecinos y vecinas de Montefrío como por los de la comarca. Desde el año 2017, la Diputación no actuaba en instalaciones deportivas en este municipio, y ahora va a ser una realidad. Este proyecto demuestra el compromiso de este Equipo de Gobierno de que todos los municipios de la provincia, antes de que finalice la legislatura, reciban apoyo a través del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas».

Por su parte, la alcaldesa de Montefrío, Remedios Gámez, ha mostrado su satisfacción por el inicio de esta actuación tan esperada por el municipio, y ha indicado que «vamos a renovar el campo de césped artificial en su totalidad, y era una gran necesidad para Montefrío, ya que son muchos los vecinos que usan esta instalación cada semana. Esperamos que en los próximos meses la obra pueda estar finalizada para el disfrute de todos».