Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha señalado que «desde el año 2017, la institución provincial no actuaba en instalaciones deportivas en este municipio, y ahora va a ser una realidad.

Diputación invertirá 150.000 euros en el Campo de Fútbol de Montefrío

La actuación, incluida en el Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 2024, cuenta con un montante total de 220.000 euros, de los cuales 70.000 serán aportados por el Ayuntamiento

Ideal

Lunes, 10 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha visitado el municipio de Montefrío, donde ha mantenido un encuentro con su alcaldesa, Remedios Gámez, ... y ha visitado el Campo de Fútbol Municipal 'José Álvarez', en el cual se va a realizar la sustitución del césped artificial y la remodelación integral de los vestuarios. Esta actuación se enmarca dentro del Plan Provincial de Instalaciones Deportivas 2024, con un montante total de 220.000 euros, de los cuales 150.000 euros serán financiados por la Diputación y 70.000 euros, por el Ayuntamiento de Montefrío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una protesta recorre el Centro por una «sanidad pública, universal y de calidad»
  2. 2 Cambio definitivo en el tráfico de Granada: el acceso al parking del Hotel Victoria desde Recogidas, para siempre
  3. 3 Los granadinos hacen colas por las nuevas papas asadas de la ciudad: «Muchas veces las vendemos todas»
  4. 4 Antonio Velasco, jefe de una almazara: «Avanzo el precio del aceite de oliva en Navidad»
  5. 5 El pediatra granadino que quiere curar a todos los niños con cáncer, y lo está consiguiendo
  6. 6

    El Covirán hace posible lo imposible
  7. 7

    El Gobierno andaluz nombrará viceconsejero a Nicolás Navarro en plena reforma de la sanidad
  8. 8 Desvían un vuelo a Málaga por un problema técnico del avión que no podía arreglarse en Granada
  9. 9 Repsol te cambia tu aceite de cocina usado por descuentos para repostar gasolina o diésel
  10. 10 Un abogado solventa la duda: ¿puede pedirte el DNI un vigilante de seguridad?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación invertirá 150.000 euros en el Campo de Fútbol de Montefrío

Diputación invertirá 150.000 euros en el Campo de Fútbol de Montefrío