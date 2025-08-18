Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nuevo espacio de encuentro cultural, social y de ocio en Lújar. Ideal

Diputación impulsa en Lújar inaugura un nuevo espacio de encuentro cultural y social

Se ha podido transformar una zona que anteriormente funcionaba como aparcamiento municipal, en un punto de referencia para la convivencia y el desarrollo de actividades vecinales

Ideal

Lunes, 18 de agosto 2025, 11:46

El municipio de Lújar cuenta desde este lunes con un nuevo espacio de encuentro cultural, social y de ocio, fruto de la colaboración entre el ayuntamiento y la Diputación de Granada. Gracias al apoyo económico de la institución provincial, se ha podido transformar una zona que anteriormente funcionaba como aparcamiento municipal, en un punto de referencia para la convivencia y el desarrollo de actividades vecinales.

La inauguración ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, quien ha animado a todos los vecinos a disfrutar de este nuevo lugar de encuentro. Rodríguez ha felicitado al alcalde por su iniciativa y ha destacado «la importancia de seguir ofreciendo nuevos servicios que contribuyan al bienestar de los ciudadanos y al crecimiento de Lújar».

Por su parte, el regidor de Lújar, José Antonio González, ha mostrado su agradecimiento a la Diputación por la ayuda recibida que el consistorio solicitó con el fin de dar solución a las graves deficiencias que presentaba el espacio, afectado por humedades y un deterioro general. «Con esta intervención no solo hemos resuelto un problema en nuestro pueblo, sino que hemos conseguido crear un nuevo servicio que beneficiará a todos los vecinos de Lújar».

Con esta actuación, el municipio dispone desde hoy de un espacio moderno y funcional que permitirá acoger actos culturales, actividades sociales y encuentros vecinales, consolidándose como un recurso al servicio de toda la comunidad.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El reventón térmico provocó el caos en las playas de Granada y obliga a desalojarlas
  2. 2

    Detienen a un joven por quemar y destrozar la iglesia de El Pozuelo, en Albuñol
  3. 3

    «Desalojamos a unas cinco mil personas de la playa de Torrenueva en veinte minutos»
  4. 4 Mueren atrapados dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente
  5. 5

    «Qué pena de Paquillo y Ramón, entraron a trabajar y no han salido»
  6. 6

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  7. 7

    Así ha quedado el interior de la iglesia destrozada en Albuñol
  8. 8

    «Si explotan los depósitos, nos lleva a todos por delante»
  9. 9 Pinos Puente suspende sus fiestas y decreta tres días de luto
  10. 10 Las familias podrán recibir 2.400 euros por cada hijo menor a su cargo en 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación impulsa en Lújar inaugura un nuevo espacio de encuentro cultural y social

Diputación impulsa en Lújar inaugura un nuevo espacio de encuentro cultural y social