Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Diputación y Ecovidrio ponen en marcha el 'Reto Mapamundi' para promover el reciclaje de vidrio en 20 municipios

La iniciativa, que se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre, tiene como objetivo superar la tasa de reaprovechamiento en las localidades participantes respecto al mismo periodo del año anterior

Viernes, 14 de noviembre 2025, 11:36

Comenta

El diputado de Agua, Promoción Agraria y Medio Ambiente, Antonio Mancilla, junto al gerente de Ecovidrio, Jesús Gutiérrez, ha presentado la campaña 'Reto Mapamundi', una ... iniciativa para fomentar el compromiso de los ciudadanos de los 20 municipios que forman parte de la entidad con el reciclaje de envases de vidrio. Esta iniciativa, que se desarrollará entre los meses de noviembre y diciembre, tiene como objetivo superar la tasa de reaprovechamiento en las localidades participantes respecto al mismo periodo del año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una niña de tres años en el incendio de una vivienda en Las Gabias
  2. 2 Rescatan a una mujer atrapada bajo un autobús en un accidente múltiple en el Zaidín
  3. 3 Todos los municipios de Granada en alerta por lluvias muy fuertes: estas serán las horas críticas
  4. 4 Alerta por un joven que entra a comercios de un pueblo de Granada con billetes falsos de 50 euros
  5. 5 Una granadina reprocha a la ministra los fallos en las pulseras: «Los protocolos no funcionaron, hable con las víctimas»
  6. 6 Un hombre sufre una muerte súbita en Padul y los sanitarios de Emergencias consiguen reanimarlo
  7. 7

    «La gente quería ayudar, pero el fuego salía por la puerta y llegaba hasta el balcón»
  8. 8

    Investigan si un brasero originó el fuego en el que murió una niña en Las Gabias
  9. 9 Meteorólogos advierten de la llegada inminente a Granada de tormentas fuertes y nevadas
  10. 10 La Policía caza al ladrón de coches de Granada que atemorizó a los vecinos de Albayda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación y Ecovidrio ponen en marcha el 'Reto Mapamundi' para promover el reciclaje de vidrio en 20 municipios

Diputación y Ecovidrio ponen en marcha el &#039;Reto Mapamundi&#039; para promover el reciclaje de vidrio en 20 municipios