El diputado provincial de Emergencias de Granada, Eduardo Martos, segundo desde la derecha en la imagen, en la jornada sobre gestión de emergencias y respuesta ante catástrofes naturales

La Diputación celebra una jornada sobre gestión de emergencias y respuesta ante catástrofes naturales

El diputado provincial de Emergencias, Eduardo Martos, ha subrayado que «en una provincia como Granada, con riesgo sísmico, zonas especialmente expuestas a inundaciones y un historial reciente de dana que han puesto a prueba a nuestros municipios, no podemos permitirnos improvisar

Europa Press

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:37

La Diputación de Granada, a través de la Delegación de Asistencia a Municipios y Emergencias, ha organizado una jornada formativa dirigida a reforzar la capacidad de respuesta de los ayuntamientos ante situaciones de emergencia, catástrofes naturales y episodios de especial riesgo.

