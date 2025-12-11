Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Diputación avanza en la construcción del nuevo Centro de Formación y Prácticas del Consorcio Provincial de Bomberos en Loja

Cuenta con un presupuesto de 1.843.433,34 euros, alcanza en estos momentos un 55% de ejecución, y se prevé que esté finalizado durante el primer trimestre de 2026

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 10:32

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha realizado una visita al Parque de Bomberos de Loja, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde del ... municipio, Joaquín Ordóñez. En este contexto, la institución provincial continúa avanzando en la construcción del nuevo Centro de Formación y Prácticas del Consorcio Provincial de Bomberos, que estará ubicado en el parque lojeño. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.843.433,34 euros, alcanza en estos momentos un 55% de ejecución, y se prevé que esté finalizado durante el primer trimestre de 2026.

