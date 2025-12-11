Diputación avanza en la construcción del nuevo Centro de Formación y Prácticas del Consorcio Provincial de Bomberos en Loja

El diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha realizado una visita al Parque de Bomberos de Loja, donde ha mantenido un encuentro con el alcalde del ... municipio, Joaquín Ordóñez. En este contexto, la institución provincial continúa avanzando en la construcción del nuevo Centro de Formación y Prácticas del Consorcio Provincial de Bomberos, que estará ubicado en el parque lojeño. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1.843.433,34 euros, alcanza en estos momentos un 55% de ejecución, y se prevé que esté finalizado durante el primer trimestre de 2026.

Martos ha subrayado «la importancia de dotar al Consorcio Provincial de Bomberos de instalaciones modernas, seguras y plenamente adaptadas a las necesidades de formación del personal. Los profesionales requieren una preparación continua y cada vez más especializada, y este centro será clave para garantizar entrenamientos reales, seguros y de máxima calidad».

Además, el diputado ha señalado que «la Diputación está realizando una inversión estratégica que repercutirá directamente en la mejora del servicio que se presta a la ciudadanía. Estamos construyendo un espacio que permitirá desarrollar entrenamientos avanzados, fundamentales para intervenir con eficacia en situaciones de riesgo y emergencia».

Sobre la instalación

La infraestructura se convertirá en un referente formativo para todos los bomberos del Consorcio Provincial, permitiendo la realización de prácticas y entrenamientos en áreas tan esenciales como la extinción de incendios en espacios confinados, rescates en altura o la intervención en accidentes de tráfico.

El complejo se organiza en dos plantas bajo rasante y una en superficie, a las que se suman tres torres de entrenamiento de diferentes alturas y volúmenes. La edificación se sitúa de manera aislada dentro de la parcela y se accede a ella mediante una pasarela desde la Avenida del Aceite.

La distribución del edificio responde a los distintos usos previstos. En la planta sótano se encuentra un almacén y el núcleo principal de comunicación vertical; en la planta -1, que no está completamente soterrada, se ubican el garaje, un segundo almacén y la escalera de comunicación. La planta baja albergará las dependencias propias del centro, con aula formativa, vestuarios, galería de entrenamiento y zona administrativa. Sobre esta altura se elevan las torres destinadas a las prácticas especializadas. El edificio contará con dos accesos independientes desde la Avenida del Aceite, uno peatonal, a través de una pasarela, y otro para vehículos, que comunica mediante una rampa con la planta -1 donde se ubica el garaje.