Diputación apuesta por el atletismo con el XXIII Circuito Provincial en Pista 'Núñez Blanca'

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, junto al delegado de la Federación Andaluza de Atletismo en Granada, Pedro Santamarina, la responsable de la Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, y representantes de los Ayuntamientos sede, han presentado el XXIII Circuito Provincial de Atletismo en Pista 'Núñez Blanca - Fundación Caja Rural Granada', que se celebrará el 12 de abril en Atarfe, el 27 de abril en Almuñécar y el 11 de mayo en Motril. El evento está organizado por los ayuntamientos de las tres localidades, con la coordinación de la Delegación de Deportes de la Diputación de Granada, la colaboración de la Delegación Granadina de la Federación Andaluza de Atletismo y el patrocinio de la Fundación Caja Rural Granada, Puleva y el Ciclo Formativo Hermenegildo Lanz.

Escobedo ha afirmado que «este circuito se ha consolidado como una plataforma fundamental para el fomento del atletismo en nuestra provincia. Queremos ofrecer a los niños y niñas la oportunidad de iniciarse en esta disciplina en instalaciones municipales y con una organización rigurosa y comprometida».

Asimismo, el diputado ha asegurado que «la Diputación va a seguir apostando por el atletismo, no solo con este tipo de circuitos, sino con la reforma de muchas pistas para la práctica de este deporte. Municipios como Guadix, Baza, Loja o La Zubia están muy interesados en renovar sus instalaciones y próximamente será una realidad. En lo que respecta a nuestra Ciudad Deportiva de la institución provincial, se está valorando la construcción de un nuevo estadio de atletismo con 9 calles junto a la nueva piscina olímpica, que viene a completar estas instalaciones deportivas que serán referentes y podrán ser utilizadas por todos los vecinos de la provincia».

Por su parte, el delegado de la Federación Andaluza de Atletismo en Granada, Pedro Santamarina, ha señalado que «estamos muy contentos por este circuito, cuyo objetivo es la promoción del atletismo desde las categorías más pequeñas y eso es posible gracias al apoyo de la Diputación de Granada. Es un circuito muy consolidado y aspiramos a que el número de sedes sea mayor en próximas ediciones».

En su intervención, Poli Servián, ha destacado la apuesta de Fundación Caja Rural Granada, por este circuito «dentro de nuestro objetivo de fomentar el deporte desde edades tempranas». En este sentido, ha ensalzado el atletismo que, «además de aportar múltiples ventajas para la salud, favorece la disciplina, la constancia y la concentración». «Con este circuito, no solo cumplimos con nuestra misión de fomentar el deporte, además, favorecemos la mejora de la calidad de vida y las oportunidades de otros municipios, con actividades que favorecen la vertebración del territorio, otra de las misiones de nuestra Fundación, de la mano de Diputación».

En el Circuito Provincial de Atletismo podrán participar deportistas de toda la región, federados o no, pertenecientes a las categorías Sub 8 -Prebenjamín-, Sub 10 -Benjamín-, Sub 12 -Alevín-, Sub 14 -Infantil- y Sub 16 -Cadete-. Las pruebas contemplan disciplinas de velocidad, fondo, marcha, relevos, longitud y peso. Para facilitar la asistencia, se habilitará un servicio de transporte en autobús para corredores de los distintos municipios (excepto la capital).

En esta edición, se ha simplificado el sistema de participación, ya que cada atleta podrá inscribirse por una cuota única de 6 euros y competir en hasta dos pruebas y un relevo por sede. Las matriculaciones estarán abiertas del 2 al 8 de abril, exclusivamente a través del portal www.atletismofaa.es. Además, todos los participantes recibirán un dorsal único válido para todas las jornadas del circuito.