Diputación anuncia la licitación de las obras del puente de Bejarín tras los destrozos de la Dana El diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, traslada que «emprenderemos acciones judiciales contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, por no haber tenido limpio y acondicionado este espacio, lo que hubiera evitado el bloqueo, el colapso y la rotura del puente»

Ideal Viernes, 24 de octubre 2025, 13:48 Comenta Compartir

El diputado de Obras Públicas, José Ramón Jiménez, ha anunciado la licitación de las obras de reconstrucción del puente que une el municipio de Benalúa con Bejarín y Purullena, destrozado por la Dana del pasado año, por valor de 1,1 millones de euros.

Jiménez ha destacado que «la Diputación no ha perdido ni un solo minuto y ha actuado desde el primer momento», tanto en las labores de limpieza y retirada de restos tras los daños, como en el acondicionamiento de un camino alternativo que ha permitido mantener las comunicaciones entre los municipios afectados. «Cuando las intensas lluvias arrasaron con el puente los días 28 y 29 de octubre del año pasado, ahí estuvimos, ofreciendo una solución inmediata a los vecinos para aliviar y facilitar sus traslados por carretera. Y, ahora, venimos de nuevo a anunciar la licitación para la construcción de un nuevo puente que acabe con el problema, tras realizar los estudios técnicos oportunos, acordar la solución con el organismo competente, realizar el proyecto y dotarlo económicamente», ha señalado el diputado.

En este sentido, Jiménez ha recalcado que «el abandono del cauce y la nula limpieza y mantenimiento por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, provocaron el bloqueo, el colapso y la rotura del puente», y ha anunciado que «emprenderemos acciones judiciales contra la CHG por su dejadez y falta de cumplimiento de sus obligaciones».

El diputado ha añadido que «la acumulación de árboles y maleza en el cauce, fruto de la incompetencia del organismo responsable, fue arrastrada hasta el puente y causó su colapso y hundimiento», insistiendo en que la Diputación ha tomado desde el primer momento diferentes medidas para dar una respuesta urgente a los vecinos y usuarios de la vía.

Asimismo, Jiménez ha explicado que la Diputación ha sacado hoy mismo a licitación el proyecto con el objetivo de acometer la reconstrucción lo antes posible y dar una solución definitiva al problema, aunque ha subrayado que «el Ministerio debería asumir el 100% del coste de la actuación por tener los cauces tan sucios».

Detalles del proyecto

El proyecto de reconstrucción del puente sobre el río Guadix, en la carretera GR-4104, contempla la demolición completa de la estructura actual y la ejecución de una nueva, además de la construcción de muros de escollera para proteger los estribos y la instalación de un rastrillo que minimice los efectos de la erosión. La plataforma de la vía se mantendrá con un ancho de 7 metros, distribuidos en dos carriles de 3,5 metros, con un cambio de rasante a ambos lados del puente para adaptarla a la nueva cota.

También se repondrán las aceras de 2,5 metros de anchura, los firmes y las redes de servicios afectadas. El proyecto cuenta con un presupuesto de 1,1 millones de euros y ya está en proceso de licitación por parte de la Diputación de Granada.

Antecedentes

Las inundaciones producidas por las intensas precipitaciones de los días 28 y 29 de octubre de 2024 provocaron graves destrozos en la carretera provincial GR-4104, entre La Peza y la A-325, concretamente en la estructura sobre el río Guadix, junto al polígono industrial El Cordobí (Benalúa). La gran cantidad de troncos, piedras y material vegetal arrastrado por el cauce, fruto de la falta de limpieza y mantenimiento, obturó los pasos de agua y provocó el colapso total de la estructura.

Desde el primer momento, la Diputación de Granada actuó con rapidez, acometiendo la retirada de restos, la limpieza de la zona afectada y la señalización del tramo dañado para garantizar la seguridad. A continuación, la institución habilitó un desvío provisional, que evitó incrementar los desplazamientos hasta Bejarín y facilitó el paso de maquinaria agrícola, con una inversión de 47.000 euros ejecutada entre julio y agosto de 2024.

Tras estas actuaciones, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir informó de la necesidad de redactar y ejecutar una nueva estructura de mayor envergadura, dada la evolución de los cauces en las comarcas de Guadix y Baza. Desde entonces, la Diputación de Granada ha trabajado sin interrupción en el diseño del nuevo puente, que prevé iniciarse en el primer trimestre de 2026.