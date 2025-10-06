Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Diputación acerca la música urbana a jóvenes de tres comarcas de la provincia con el Granada Fest 2025

El festival, que se celebrará en Guadix, Almuñécar y Baza, consistirá en 10 horas ininterrumpidas de música gratuita en cada sede

Ideal

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:46

Comenta

El diputado de Juventud, Roberto González, ha presentado el Granada Fest 2025, un proyecto que pretende acercar la música urbana a los jóvenes de toda la provincia y que, un año más, tendrá como sedes principales los municipios cabecera de comarca de Guadix, Almuñécar y Baza, contando además con la participación de un total de 15 municipios organizadores y adheridos, cuyos representantes institucionales han estado presentes en la rueda de prensa. La iniciativa se enmarca dentro de las políticas de promoción del ocio juvenil saludable y seguro, ofreciendo una alternativa de entretenimiento que pone la música y la convivencia en el centro. El festival consistirá en 10 horas ininterrumpidas de música gratuita en cada sede y estará abierto a toda la provincia.

González ha señalado que «el reto es acercar la música a los jóvenes y darles la posibilidad de disfrutar de las variedades que más les gustan sin tener que desplazarse de su municipio o comarca, aprovechando la ocasión para compartir tiempo de ocio con sus amigos. Es un momento muy especial y entrañable ver a tanta gente joven dispuesta a participar en este festival. Desde aquí, hacemos un llamamiento e invitamos a toda la juventud de la provincia a sumarse a iniciativas y espacios de encuentro como este, que favorecen el desarrollo integral de todos».

El festival tendrá lugar en tres citas distintas. En Guadix, el viernes 17 de octubre, de 14:00 h a 04:00 horas del sábado 18 de octubre, en la Plaza San Francisco; en Almuñécar, el sábado 1 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Parque El Majuelo; y en Baza, el sábado 6 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Parque de La Constitución, junto a la piscina cubierta.

Como en ediciones anteriores, el Granada Fest no sólo ofrecerá música, sino que completará su programación con talleres, atracciones hinchables, un toro mecánico, una barra de coctelería sin alcohol y una zona exclusiva para mayores de edad, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de una oferta variada y segura, siempre con la música urbana como telón de fondo.

El evento, además de ser un espacio de encuentro que promociona la música en la provincia, supone una plataforma para artistas noveles y amplía el abanico de alternativas de ocio juvenil. En esta edición, contará con la participación de artistas locales y comarcales como Los Badlands, Dj Toto, Dj Felipe Rubio, Dj Beatcreator, Menfis, Lumbre Mestiza, Maerilla, Los Vinilos y Rubén Bonal.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Granada lidera el cambio del tiempo en Andalucía: Aemet señala un día para lluvias y caída de grados
  2. 2 Detenida una mujer cerca de un local de ocio de Granada con una riñonera llena de droga
  3. 3

    Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa
  4. 4 Cuatro restaurantes de Granada que parecen sacados de un cuento
  5. 5 El vecino de Íllora que intentó matar de dos tiros a otro hombre se enfrenta a 9 años de cárcel
  6. 6

    El grupo de logística Lanjatrans presenta concurso de acreedores
  7. 7 El mayor almacén de trasteros de Granada
  8. 8 El jefazo de una almazara avanza el precio del aceite en octubre: «Cómpralo ya»
  9. 9 Aemet adelanta la llegada de las lluvias a Granada: los días que más va a llover
  10. 10 La empresa de Granada que repartía en un triciclo ahora es líder en equipos para bares y restaurantes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación acerca la música urbana a jóvenes de tres comarcas de la provincia con el Granada Fest 2025

Diputación acerca la música urbana a jóvenes de tres comarcas de la provincia con el Granada Fest 2025