Diputación acerca la música urbana a jóvenes de tres comarcas de la provincia con el Granada Fest 2025 El festival, que se celebrará en Guadix, Almuñécar y Baza, consistirá en 10 horas ininterrumpidas de música gratuita en cada sede

El diputado de Juventud, Roberto González, ha presentado el Granada Fest 2025, un proyecto que pretende acercar la música urbana a los jóvenes de toda la provincia y que, un año más, tendrá como sedes principales los municipios cabecera de comarca de Guadix, Almuñécar y Baza, contando además con la participación de un total de 15 municipios organizadores y adheridos, cuyos representantes institucionales han estado presentes en la rueda de prensa. La iniciativa se enmarca dentro de las políticas de promoción del ocio juvenil saludable y seguro, ofreciendo una alternativa de entretenimiento que pone la música y la convivencia en el centro. El festival consistirá en 10 horas ininterrumpidas de música gratuita en cada sede y estará abierto a toda la provincia.

González ha señalado que «el reto es acercar la música a los jóvenes y darles la posibilidad de disfrutar de las variedades que más les gustan sin tener que desplazarse de su municipio o comarca, aprovechando la ocasión para compartir tiempo de ocio con sus amigos. Es un momento muy especial y entrañable ver a tanta gente joven dispuesta a participar en este festival. Desde aquí, hacemos un llamamiento e invitamos a toda la juventud de la provincia a sumarse a iniciativas y espacios de encuentro como este, que favorecen el desarrollo integral de todos».

El festival tendrá lugar en tres citas distintas. En Guadix, el viernes 17 de octubre, de 14:00 h a 04:00 horas del sábado 18 de octubre, en la Plaza San Francisco; en Almuñécar, el sábado 1 de noviembre, a las 12:00 horas, en el Parque El Majuelo; y en Baza, el sábado 6 de diciembre, a las 17:00 horas, en el Parque de La Constitución, junto a la piscina cubierta.

Como en ediciones anteriores, el Granada Fest no sólo ofrecerá música, sino que completará su programación con talleres, atracciones hinchables, un toro mecánico, una barra de coctelería sin alcohol y una zona exclusiva para mayores de edad, lo que permitirá a los asistentes disfrutar de una oferta variada y segura, siempre con la música urbana como telón de fondo.

El evento, además de ser un espacio de encuentro que promociona la música en la provincia, supone una plataforma para artistas noveles y amplía el abanico de alternativas de ocio juvenil. En esta edición, contará con la participación de artistas locales y comarcales como Los Badlands, Dj Toto, Dj Felipe Rubio, Dj Beatcreator, Menfis, Lumbre Mestiza, Maerilla, Los Vinilos y Rubén Bonal.