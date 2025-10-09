Detienen a dos personas más por la última pelea callejera en Loja

Dos personas más fueron detenidas la noche de este miércoles en Loja por la pelea callejera que se produjo durante el mediodía en la plaza ... de la Victoria, en el centro de la localidad. Así lo ha confirmado Subdelegación a este periódico, que ha indicado que los arrestos se produjeron alrededor de las 22.00 horas. En total, son tres los detenidos por un enfrentamiento que tuvo lugar a plena luz del día y en el que estuvieron implicados, al menos, cuatro individuos.

El Ayuntamiento de Loja, por su parte, ha asegurado que uno de los arrestados ayer está implicado en las otras dos reyertas que se han producido en el municipio en los últimos meses.

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, se ha pronunciado acerca del comunicado que hizo ayer el alcalde, Joaquín Camacho (PP), en Facebook, en el que vinculó lo sucedido con la inmigración en los siguientes términos: «Nuevamente un altercado en pleno centro y de inmigrantes que vienen a molestar y no respetar. Si hubiera una ley contundente para que una persona que viene a delinquir fuera expulsada de forma inmediata, otro gallo cantaría». El regidor hizo referencia en el comunicado a la falta de efectivos de Guardia Civil en el municipio.

Montilla ha declarado que no puede aceptar que el regidor pretenda hacer responsable a la inacción de la Guardia Civil de cualquier altercado que se produzca en la localidad.

«El responsable de la seguridad es él y debe garantizar a través de su Policía Local la convivencia en sus calles», ha añadido.

El subdelegado ha aseverado que Loja no sufre una situación de inseguridad que requiera una vigilancia permanente de la Guardia Civil y ha determinado que son peleas «episódicas», como ocurren en cualquier otro municipio.

También ha detallado que la Guardia Civil está siempre en Loja, pues es la sede de una de sus compañías, y ha insistido en que es la Policía Local quien debe estar permanentemente en las calles para prevenir cualquier altercado.

Según la Policia Local de Loja, que se desplazó hasta el lugar de los hechos, los presuntos autores del suceso portaban como elementos de defensa/ataque una llave inglesa, un palo de más de un metro y una navaja.