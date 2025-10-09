Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pelea entre varias personas este miércoles en el centro de Loja. Ideal

Detienen a dos personas más por la última pelea callejera en Loja

Uno de los arrestados está involucrado en las otras dos reyertas que se han producido en el municipio en estos meses

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:09

Dos personas más fueron detenidas la noche de este miércoles en Loja por la pelea callejera que se produjo durante el mediodía en la plaza ... de la Victoria, en el centro de la localidad. Así lo ha confirmado Subdelegación a este periódico, que ha indicado que los arrestos se produjeron alrededor de las 22.00 horas. En total, son tres los detenidos por un enfrentamiento que tuvo lugar a plena luz del día y en el que estuvieron implicados, al menos, cuatro individuos.

