Radiografía que muestra uno de los plomos en el cuerpo del gato. IDEAL

Denuncian desapariciones y agresiones a las colonias felinas en Alhama

En las colonias felinas de Alhama de Granada sufren «desapariciones inesperadas» y «agresiones» hacia los animales

Leticia M. Cano

Martes, 2 de septiembre 2025, 00:21

Denuncian ante la Guardia Civil la muerte de un gato en Alhama de Granada por dos disparos de perdigones. Los hechos se pusieron en conocimiento ... de la Benemérita el pasado 25 de agosto, cuando una vecina del municipio tuvo que sacrificar a uno de los gatos que alimentaba habitualmente después de que al llevarlo al veterinario vieran que tenía varios plomos en el cuerpo, uno de ellos incrustado en la médula, lo que provocaba que si llegaba a sobrevivir, «iba a sufrir para siempre». La vecina, Mónica Ordóñez, que dio el aviso a la Policía, tiene ahora que hacer frente a una factura que supera los 600 euros para tratar de salvar al animal.

