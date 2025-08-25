Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Camino de los Cerezos, camino de servicio de Guadix. Javier Martín

Denuncian que los daños en caminos rurales por la dana impiden el acceso a sus fincas

Vecinos de Guadix y Alcudia quedan atrapados en los socavones de los carriles donde hay más de un metro de tierra depositada

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 25 de agosto 2025, 23:30

El desnivel entre el río Verde de Guadix y el Camino de los Cerezos, una vía de servicio que discurre de forma contigua al cauce, ... se aprecia a simple vista. Grandes cantidades de tierra, piedras o ramas se acumulan sobre la superficie y hace que los vehículos detengan su circulación en seco para evitar los socavones. Los menos afortunados se quedan atrapados en la vía y se detienen a solicitar ayuda para conseguir sacar sus coches. «Llevamos así ya diez meses. Los camiones no se atreven a entrar hasta nuestros establecimientos para recoger la mercancía porque se arriesgan a quedarse anclados», cuenta Manolo, uno de los afectados. Tiene un invernadero de tomates desde el que distribuye los productos y ve día tras día cómo esta situación le perjudica en su negocio. Cuenta que un incendio en un terreno próximo al suyo se propagó hasta sus instalaciones hace solo unas semanas por la dificultad que tenían los coches de bomberos para entrar en el lugar.

