Denuncian que los daños en caminos rurales por la dana impiden el acceso a sus fincas

El desnivel entre el río Verde de Guadix y el Camino de los Cerezos, una vía de servicio que discurre de forma contigua al cauce, ... se aprecia a simple vista. Grandes cantidades de tierra, piedras o ramas se acumulan sobre la superficie y hace que los vehículos detengan su circulación en seco para evitar los socavones. Los menos afortunados se quedan atrapados en la vía y se detienen a solicitar ayuda para conseguir sacar sus coches. «Llevamos así ya diez meses. Los camiones no se atreven a entrar hasta nuestros establecimientos para recoger la mercancía porque se arriesgan a quedarse anclados», cuenta Manolo, uno de los afectados. Tiene un invernadero de tomates desde el que distribuye los productos y ve día tras día cómo esta situación le perjudica en su negocio. Cuenta que un incendio en un terreno próximo al suyo se propagó hasta sus instalaciones hace solo unas semanas por la dificultad que tenían los coches de bomberos para entrar en el lugar.

Arrastre

«Más de veinte vehículos se han quedado atrapados cuando trataban de circular por el este tramo», asegura Manolo, que afirma que el último incidente de este tipo tuvo lugar hace apenas unos días y que él mismo tuvo que hacer palanca para sacar los neumáticos de la arena.

Esta vía es el punto de acceso a diversas fincas y conecta también con el recinto ferial de Guadix –donde se ubica también el mercadillo semanal– y se une a la rambla de Baza.

La situación es aún peor en este punto. La tierra acumulada no deja ver el asfalto que hay un metro más bajo y llena de baches la superficie. El temor de los vecinos de la zona incrementa en caso de lluvias abundantes, como las ocurridas durante el temporal del pasado otoño por el riesgo que existe en el arrastre de sedimentos. «Esto puede hacer que se inunde la explanada en la que se celebran las fiestas, como ya sucedió hace varios años», alerta Manolo.

Los agricultores afectados han acudido al Ayuntamiento de Guadix en varias ocasiones para solicitar medidas, pero aún no se ha ejecutado ninguna actuación en el lugar. Piden que se limpie la zona «de inmediato» tanto en la rambla de Baza como en el Camino de los Cerezos para evitar que futuras avenidas causen inundciones en sus parcelas y ante el riesgo que esto supone a solo unos días del comienzo de la feria de Guadix. «No queremos sufrir una desgracia por un temporal para que se nos haga caso», lamentan.

El alcalde de Guadix, Jesús Lorente(PP), asegura que la retirada de sedimentos en este punto es competencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y que ellos ya intentaron limpiar la zona hace años y el organismo de cuencas les sancionó. Este periódico trató de pulsar la opinión de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, pero no obtuvo ninguna respuesta.