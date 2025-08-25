Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Declarado de madrugada un incendio forestal en la sierra de Alhama de Granada

Cinco grupos de bomberos y tres vehículos autobomba trabajan en la zona

Camilo Álvarez
Pilar García-Trevijano

Camilo Álvarez y Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 25 de agosto 2025, 08:22

Un nuevo incendio forestal afecta a la provincia de Granada. Cinco grupos de bomberos forestales y tres vehículos autobomba trabajan para apagar un fuego en ... la Sierra de Alhama. El incendio se generó sobre las 4.30 horas de la madrugada en el entorno del cementerio de Ventas de Zafarraya y se ha ido extendiendo hacia zona de monte dirección Alcaucín.

