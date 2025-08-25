Declarado de madrugada un incendio forestal en la sierra de Alhama de Granada
Cinco grupos de bomberos y tres vehículos autobomba trabajan en la zona
Camilo Álvarez y Pilar García-Trevijano
Granada
Lunes, 25 de agosto 2025, 08:22
Un nuevo incendio forestal afecta a la provincia de Granada. Cinco grupos de bomberos forestales y tres vehículos autobomba trabajan para apagar un fuego en ... la Sierra de Alhama. El incendio se generó sobre las 4.30 horas de la madrugada en el entorno del cementerio de Ventas de Zafarraya y se ha ido extendiendo hacia zona de monte dirección Alcaucín.
Según han señalado a este periódico desde el Plan Infoca, se trata de una zona de difícil acceso y no se han producido desalojos, aunque desde el servicio de emergencias 112 apuntan que algunos vecinos de Ventas de Zafarraya salieron de sus casas por iniciativa propia ante la cercanía de las llamas.
Desde el 112 precisan que el origen del fuego estuvo en unos pinos en el entorno del cementerio de Ventas de Zafarraya. Una decena de llamadas alertaban al servicio coordinador de emergencias de madrugada. Se ha movilizado tantro a Bomberos del Consorcio Provincial como del Plan Infoca, aunque el incendio se ha declarado como forestal y avanza por la Sierra de Alhama.
Tambén prestan labores de apoyo agentes de la Guardia Civil. Además de los cinco grupos de bomberos forestales, el Plan Infoca ha desplegado también a un TOP y un agente de medio ambiente.
