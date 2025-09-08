Cúllar denuncia pintadas e insultos contra la alcaldesa y su Policía Local Los hechos ocurrieron la madrugada del domingo, en la fuente pública y en una nave municipal, donde también se quemó un contenedor

Sandra Martínez Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:28

El Ayuntamiento de Cúllar, municipio situado al norte de la provincia y en la comarca de Baza, denuncia las pintadas e insultos que sufrieron este fin de semana contra la alcaldesa, Ana Belén Martínez (PSOE), y su Policía Local. Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado al domingo en la nave en la que se aparcan los vehículos municipales y en la fuente pública de Cúllar. También se quemó un contenedor en estas inmediaciones.

«Nunca es agradable recibir este tipo de ataques», ha señalado a IDEAL la regidora. En las pintadas, se podía leer «puta local» y «puta alcaldesa» y aparecía también la firma de un pseudónimo que se repite en ambos puntos del pueblo. El Ayuntamiento, por su parte, ha denunciado lo sucedido ante la Guardia Civil.

La Policía Local del municipio investiga lo sucedido, aunque, por el momento, desconoce si estos actos vandálicos han estado acasionados por una o más personas. No se ha identificado a ningún responsable. Según ha explicado la primer edil, aprovecharon que la madrugada del sábado al domingo no hay actividad del camión encargado de la recogida de residuos en la zona en la que sucedieron los hechos y, por tanto, tampoco hay presencia de personal. El consistorio ha pintado la mañana de este lunes los muros sobre los que se ejecutaron los insultos. El Ayuntamiento no ha emitido ningún bando informativo por esta situación.

La alcaldesa, además, ha afirmado que tanto ella como los agentes de la Policía Local han recibido numerosos mensajes de ánimo y apoyo, y ha aseverado que trabajarán para encontrar a los autores y que dejarán a las autoridades hacer su trabajo.

No obstante, no es la primera vez que Cúllar amanece con pintadas en contra del equipo de gobierno. «Fuera alcalde» o «este ayuntamiento es un kaka» eran algunas de las frases que la localidad registró en 2010, cuando gobernaba el PP. En este caso los actos vandálicos ocurrieron en el edificio consistorial.