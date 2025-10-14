Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Policía Local en el recinto ferial el pasado fin de semana. IDEAL

Cuatro policías locales de baja por la trifulca en la feria de Íllora

Los dos arrestados han quedado en libertad provisional tras la riña con otra familia, en la que resultaron heridos los agentes al intentar mediar

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 14 de octubre 2025, 23:34

Comenta

La riña que se produjo en la feria del Íllora el pasado domingo ha provocado que cuatro agentes de la Policía Local se encuentren de ... baja médica, según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al caso. Resultaron heridos con magulladuras y contusiones al tratar de mediar en un enfrentamiento entre dos familias. Dos personas fueron detenidas, tal y como confirmó la Guardia Civil. Pasaron a disposición judicial y quedaron en libertad provisional, según indican fuentes judiciales.

