Cuatro heridos en un accidente entre un camión y dos turismos en la A-44 en Campotéjar Una de las ocupantes de los coches ha tenido que ser excarcelada por los bomberos

Camilo Álvarez Granada Sábado, 6 de septiembre 2025, 11:16 | Actualizado 11:36h.

Cuatro personas han resultado heridas en un accidente ocurrido este sábado en la A-44 a la altura de Campotéjar. En el siniestro se han visto involucrados un camión y dos turismos, ha informado el servicio de emergencias 112.

Una colisión ha provocado que el camión quedara atravesado en la calzada, aunque el conductor del mismo ha salido ileso del siniestro. En uno de los vehículos que se ha visto involucrado viajaba una mujer sola, que ha quedado atrapada en el coche tras el golpe y ha tenido que ser excarcelada por los Bomberos de la Diputación de Granada. Tras ser valorada por los servicios sanitarios en el lugar de los hechos, ha sido trasladada a un centro hospitalario.

En el otro turismo que se ha visto afectado viajaban tres personas, que han podido salir por su propio pie. A pesar de ello, también han sido trasladadas a un centro sanitario para que sean valoradas por los servicios médicos.

El suceso, ocurrido a las 9.15 horas en el kilómetro 85 de la A-44 en sentido Granada, ha provocado el corte total de la vía hasta las once de la mañana. Tras ser retirado al arcén el camión, que había quedado cruzado en mitad de la vía, ha sido reabierto uno de los carriles.

En el siniestro, además de los Bomberos del Consorcio y los servicios sanitarios, han actuado agentes de la Guardia Civil de Tráfico y de mantenimiento de carreteras.