La DGT contempla poner guardia civiles a examinar para desatascar a las autoescuelas Guardias civiles podrían ser la solución para las autoescuelas. / ALFREDO AGUILAR Desde Tráfico han elaborado un Plan de Choque para normalizar la situación. En Granada, los alumnos tienen que esperar hasta 45 días para poder presentarse al examen JOSE MENDOZA MAYO Viernes, 9 agosto 2019, 20:14

Presentarse al examen de conducir sigue siendo un reto para los más de 8.000 granadinos que esperan conseguir su permiso durante este verano. Las listas de espera siguen desbordadas por candidatos que tienen que esperar cerca de un mes y medio para poder mostrar su destreza al volante. Un monumental atasco que sufre la provincia desde hace más de dos años, siendo la falta de personal en Tráfico el principal culpable señalado por los empresarios del sector.

Por ello, la Dirección General de Tráfico ha desarrollado un borrador del plan de choque con el que esperan resolver la situación que ha generado un conflicto en todo el territorio nacional. En esta propuesta, diseñada durante el mes de julio, se proponen cambios estructurales, como solicitar 100 examinadores para la Oferta de Empleo Público 2020 o aumentar los examinadores itinerantes, que sirven de apoyo temporal a las jefaturas que lo requieren, medidas a largo plazo que podrían solucionar, y cambios más urgentes, como la realización de exámenes fuera del horario laboral.

Además de esto, según se lee en el documento al que ha podido teenr acceso IDEAL, desde Tráfico se están planteando la posibilidad de promover la incorporación como examinadores de los guardias civiles de la Agrupación de Tráfico que se encuentren en la reserva. Entre los requisitos que la DGT ha puesto para esta medida es que los agentes tengan al menos 10 años de experiencia dentro del cuerpo de esta especialidad, así como realizar un curso habilitante que tendrá una duración de un mes.

«Sin gobierno es complicado solucionarlo»

José Blas, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas en Granada, presidente de la Federación Andaluza de Autoescuelas y vicepresidente de la Confederación Nacional, ha lamentado la situación, que asegura que «no puede durar mucho más, no somos grandes empresas. Necesitamos una solución urgente».

Una solución que parece lejos de llegar. La falta de acuerdo para formar gobierno en España se ha convertido en un problema para las autoescuelas: «Son soluciones políticas, no vamos a conseguir ninguna solución permanente hasta que no tengamos gobierno», lamentó Blas. «Sin gobierno es difícil conseguir el cambio de funcionarios a Interior ni vamos a conseguir que nos den el dinero para pagar horas extras a los examinadores», ha señalado. Un dinero que sólo serviría como solución parcial, pues se tendría que conseguir que los examinadores estuvieran dispuestos a trabajar esas horas extras, algo que no tienen muy claro desde la APAG.