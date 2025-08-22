Confirman un segundo foco de lengua azul en la Alpujarra

Diez días después de corroborarse en Órgiva el primer foco de lengua azul de la historia de la provincia, los últimos resultados llegados del laboratorio ... de Algete han revelado un segundo positivo también de serotipo 03 y en la comarca de la Alpujarra, según ha podido confirmar IDEAL. Se trata de la primera explotación ganadera que declaró sospechas el pasado julio, cuando la incidencia empezó a dispararse en las vecinas Jaén y Málaga. Ubicada en Almegíjar, es de gran envergadura y muestra el «peor pronóstico».

Cuando se dio la voz de alarma, había 20 ovejas afectadas; hoy, ya van 150 y otras 20 han fallecido

Este segundo rebaño infectado tiene alrededor de 400 animales. Cuando se dio la voz de alarma, había 20 ovejas afectadas; hoy, ya van 150 y otras 20 han fallecido. «Los ganaderos no logran remitirlo. Hemos ido de visita esta semana para ver cómo se desarrolla la situación y no paran de salir ejemplares con síntomas. No consiguen frenar la evolución de la enfermedad», lamenta José Miguel Mayor, director de la Oficina Comarcal Agraria (OCA) de Órgiva, que depende de la Consejería de Agricultura de la Junta.

Además de los dos positivos, en la Alpujarra hay otros nueve rebaños bajo sospecha que evolucionan «favorablemente»

Con la de Almegíjar, ya son dos las granjas infectadas de esta enfermedad transmitida por el mosquito del género Culicoides, que no se contagia entre animales ni humanos y que tampoco afecta a los alimentos de origen animal. No obstante, la primera en la que se ratificó la presencia de la lengua azul, la de Órgiva, sí evoluciona favorablemente. También los otros nueve rebaños de la zona Alpujarra/Valle de Lecrín que a día de hoy han declarado sospechas, que son más pequeños (50-60 animales) y están en localidades como Ugíjar, Cherín, Mairena y Nigüelas.

Encuesta epidemiológica

En estos casos, se entiende que son serotipo 03, pero no se han sacado muestras al estar el laboratorio del Ministerio «saturado». Los servicios veterinarios oficiales han elaborado, eso sí, una encuesta epidemiológica. En base a la misma, han llegado a la conclusión de que, en principio, «no hay una clínica muy fuerte» y la evolución de la enfermedad es «favorable» una vez se establecen medidas específicas paliativas. Deben emplearse antiinflamatorios, analgésicos, insecticidas y desinfectantes.

Guadix también alertó de posibles casos en La Peza y Alicún de Ortega, pero los resultados descartaron lengua azul en ambos

Guadix también alertó de posibles casos en La Peza y Alicún de Ortega a primeros de julio, pero los resultados descartaron lengua azul en ambos. La incertidumbre se mantiene, sin embargo, en Alhama, donde ya hay 12 rebaños bajo sospecha. El Ministerio indicó sacar muestras de sangre a las dos primeras explotaciones con síntomas de cada comarca. Las analíticas de esta aún no se han enviado, pero «la clínica que hay es muy leve, con unas seis muertes solamente».

La lengua azul ya se ha llevado por delante a casi medio centenar de animales en la provincia

La lengua azul ya se ha llevado por delante a casi medio centenar de animales en la provincia. La delegación de Agricultura espera que las sospechas pendientes se vayan esclareciendo en los próximos días. A la hora de vacunar, recuerda a los ganaderos que prioricen el serotipo 03, que es el más dañino; luego el 08 y después, el 01 y el 04, que suman ya varias campañas y sí presentan inmunidad.