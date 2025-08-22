Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Trashumancia de ovejas desde Sierra Nevada a la Costa de Granada en una imagen de archivo. Pepe Marín

Confirman un segundo foco de lengua azul en la Alpujarra

El pasado jueves llegaron los resultados de las muestras de una explotación de Almegíjar, que ha dado positivo y muestra el «peor pronóstico» | En la provincia, hoy hay 21 rebaños más bajo sospecha

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 13:05

Diez días después de corroborarse en Órgiva el primer foco de lengua azul de la historia de la provincia, los últimos resultados llegados del laboratorio ... de Algete han revelado un segundo positivo también de serotipo 03 y en la comarca de la Alpujarra, según ha podido confirmar IDEAL. Se trata de la primera explotación ganadera que declaró sospechas el pasado julio, cuando la incidencia empezó a dispararse en las vecinas Jaén y Málaga. Ubicada en Almegíjar, es de gran envergadura y muestra el «peor pronóstico».

