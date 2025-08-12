Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de ovejas trashumantes en la provincia de Granada. Pepe Marín

Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada

La provincia se enfrenta por vez primera a esta enfermedad, que ya ha acabado con la vida de 24 ovejas en esta zona de la Alpujarra

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Martes, 12 de agosto 2025, 12:51

Las sospechas que desde hace días apuntaban a Órgiva como epicentro de la lengua azul en la provincia se han confirmado. Los resultados de las ... analíticas realizadas a las ovejas que presentaban síntomas han dado positivo. Por primera vez en la historia, Granada se enfrenta a esta enfermedad transmitida por un mosquito que ya ha acabado con la vida de al menos 24 animales en esta zona de la Alpujarra.

