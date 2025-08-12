Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada

Las sospechas que desde hace días apuntaban a Órgiva como epicentro de la lengua azul en la provincia se han confirmado. Los resultados de las ... analíticas realizadas a las ovejas que presentaban síntomas han dado positivo. Por primera vez en la historia, Granada se enfrenta a esta enfermedad transmitida por un mosquito que ya ha acabado con la vida de al menos 24 animales en esta zona de la Alpujarra.

Los ganaderos granadinos empezaron a alarmarse ante el aumento de focos en provincias vecinas como Málaga y Jaén. La posibilidad de que el mosquito hubiera llegado a Granada no tardó en ponerse sobre la mesa. Tres explotaciones de Órgiva y dos de Almegíjar identificaron posibles síntomas entre su ganado y avisaron a la Oficina Comarcal Agraria, que depende de la Junta de Andalucía.

Los técnicos veterinarios de la Consejería de Agricultura se desplazaron a las distintas granjas para realizar las pruebas pertinentes, que fueron enviadas al laboratorio de Algete el pasado 28 de julio. Al ser este el único de España habilitado para investigar esta enfermedad infecciosa, los resultados están tardando 15 días o más en llegar. No obstante, en el caso de Órgiva, la delegada territorial, Carmen Lidia Reyes, ya advirtió que todo apuntaba a que al menos una de las explotaciones granadinas daría positivo.

Y así ha sido. Según el listado de los últimos focos nacionales declarados del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, consultado por IDEAL y que es público, ayer mismo se confirmó en Órgiva el primer foco de lengua azul, en concreto, del serotipo 03, que es el más dañino, el que más ovejas está matando. Por el momento, en base a los últimos datos facilitados por la OCA, 24 animales habrían fallecido y 210 se habrían visto afectados.