Acceso al centro de salud de Darro. Ariel C. Rojas

Un comité de Seguridad determinará la reapertura del consultorio de Darro

UGT asegura que se abrirá en mismas condiciones, pero Salud insiste en la Casa de la Cultura como alternativa

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Lunes, 20 de octubre 2025, 15:45

Un comité de Seguridad y Salud determinará la fecha y las condiciones de reapertura del consultorio de Darro, que viene sufriendo cierres intermitentes desde que ... en agosto de 2024 una familia okupara la planta superior durante una concentración. Los problemas originados por los 'inquilinos', como humedades y goteras, han imposibilitado el uso de las instalaciones para la atención sanitaria.

