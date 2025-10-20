Un comité de Seguridad determinará la reapertura del consultorio de Darro

Un comité de Seguridad y Salud determinará la fecha y las condiciones de reapertura del consultorio de Darro, que viene sufriendo cierres intermitentes desde que ... en agosto de 2024 una familia okupara la planta superior durante una concentración. Los problemas originados por los 'inquilinos', como humedades y goteras, han imposibilitado el uso de las instalaciones para la atención sanitaria.

En este contexto, UGT ha lanzado un comunicado en el que asegura que el Servicio Andaluz de Salud, «nuevamente y tras comprometerse a no hacerlo hasta que las condiciones lo permitan y el edificio sea desocupado, se dispone a abrir el consultorio médico de Darro sin que este se encuentre en unas condiciones adecuadas y sin que se solucionen los problemas que motivaron sus anteriores cierres».

Sin embargo, el gerente del Área de Gestión Sanitaria Nordeste, Pedro Ruiz, ha confirmado a IDEAL que «no se va a reabrir hasta que los sindicatos vean las posibilidades que hay». Actualmente, los vecinos de Darro tienen que trasladarse a Purullena para ser atendidos por un médico, algo «muy problemático» para una población envejecida. Además, «la demora media para una cita está subiendo».

El Ayuntamiento está presionando para reiniciar la actividad asistencial lo antes posible. «El consistorio cerró la consulta donde caía agua y quiere reabrir las otras dos, que no tienen ningún problema, eso se ha certificado. También sigue adelante la propuesta de la Casa de la Cultura como centro médico. Las alternativas se presentarán a sindicatos y profesionales en un comité de Seguridad la semana que viene«, ha señalado Pedro Ruiz.

En el comunicado, UGT también recuerda que las condiciones (okupación y humedades) agravaron el malestar de la población dando lugar a un aumento en las agresiones a los profesionales sanitarios y reclama que «restauren la seguridad tan necesaria en este centro». Respecto a esto, desde el área sanitaria Nordeste indican que la seguridad no es su competencia. Además, «Darro es una de las zonas menos problemáticas, según los datos de servicios centrales».