La Comisaría Provincial de Granada refuerza la presencia policial en la calle para prevenir robos durante Navidad

Con el aumento de la actividad comercial y la afluencia de personas, la Policía Nacional establece dispositivos operativos específicos en áreas comerciales y de ocio en Granada, Baza y Motril

Jueves, 11 de diciembre 2025, 16:02

La Policía Nacional ha incrementado en Granada, Baza y Motril, el número de efectivos policiales en las zonas comerciales de gran afluencia de público con ... un dispositivo que se mantendrá durante toda la campaña navideña en el marco del «Plan Comercio Seguro». Este plan está diseñado para dar protección al sector del comercio y a sus clientes durante todo el año y en determinadas fechas, como la época navideña, se refuerza para minimizar la ocurrencia de las infracciones penales que se cometen durante este periodo contra los comerciantes y los ciudadanos que frecuentan las zonas comerciales.

