La Comisaría Provincial de Granada refuerza la presencia policial en la calle para prevenir robos durante Navidad

La Policía Nacional ha incrementado en Granada, Baza y Motril, el número de efectivos policiales en las zonas comerciales de gran afluencia de público con ... un dispositivo que se mantendrá durante toda la campaña navideña en el marco del «Plan Comercio Seguro». Este plan está diseñado para dar protección al sector del comercio y a sus clientes durante todo el año y en determinadas fechas, como la época navideña, se refuerza para minimizar la ocurrencia de las infracciones penales que se cometen durante este periodo contra los comerciantes y los ciudadanos que frecuentan las zonas comerciales.

Durante la campaña navideña, la labor policial se intensifica con dispositivos operativos específicos en aquellos lugares donde tienen lugar aglomeraciones de personas, especialmente en las zonas comerciales, calles de mayor tránsito, mercadillos navideños y zonas de ocio y entretenimiento.

Dispositivos operativos específicos

El Plan se lleva a la práctica en la provincia de Granada en dos fases, la fase previa, que comenzó el pasado día 21 de noviembre y la fase operativa, que finalizará el día 11 de enero de 2026, en las que se aumenta el número de agentes en dichas zonas. El incremento de agentes, con especial relevancia de la presencia policial uniformada, repercutirá en la seguridad ciudadana con la implantación de un plan específico en estas ciudades que se adapta a fechas, espacios y actividades delictivas y que es coordinado por la Comisaría Provincial de Granada.

El Plan también dispone la implicación de las delegaciones de Participación Ciudadana, entre cuyos cometidos principales se encuentra el mantener contactos permanentes con los establecimientos y asociaciones representativas del sector comercial y sus potenciales clientes para hacerlos participar en su propia seguridad. Con esta medida, los comerciantes reciben un servicio presencial y una atención más eficaz.

Guías y trípticos para los comerciantes

Al mismo tiempo que se incrementa la presencia de agentes en las calles más comerciales, durante estos días se distribuirán en todo el país trípticos, elaborados por la Policía Nacional, con consejos sobre medidas de seguridad destinados a la protección de personas y bienes.

Estas publicaciones recogen los consejos más importantes a tener en cuenta en todas las fases del comercio -adquisición, transporte, distribución, venta, comercio online, medios de pago- así como información de modus operandi, actuación ante un hecho delictivo o formulación de denuncias. El objetivo es prevenir y evitar la comisión de hurtos, timos, estafas, robos y otros delitos que suelen producirse en las grandes aglomeraciones o en zonas comerciales y de ocio.