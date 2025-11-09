Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Calle de Pórtugos. Rafael Vílchez

La comarca granadina rodeada de historias, mitos y leyendas populares

El aislamiento de La Alpujarra en otros tiempos propició que a lo largo de los siglos se alimenten muchísimas leyendas que siguen cobrando vida en el sector popular habitantes la conocen con el nombre de la Dama Blanca.

Rafael Vílchez

Rafael Vílchez

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

Narraciones de fantasmas, experiencias misteriosas, apariciones, tesoros escondidos en moradas antiquísimas y parajes rurales. Casas encantadas. El aislamiento de La Alpujarra ha propiciado que a ... lo largo de los siglos se alimenten un gran número de ritos y leyendas que en muchos casos cobran vida en el sentir popular. Dice una leyenda que junto a varios castaños centenarios de Pórtugos y del Barranco de Poqueira existen enterrados pellejos con pepitas de oro procedentes de los yacimientos de Bérchules, Ugíjar y Alcolea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tres terremotos de madrugada en la provincia de Granada con epicentro en el mismo pueblo
  2. 2 El árbol culo, la nueva y sorprendente atracción turística de Granada en Google Maps
  3. 3 Ingresado en un hospital de Granada un hombre herido por un disparo en la cabeza
  4. 4 Aemet ya avanza cuándo habrá 28 grados en Granada y un 95% de lluvias
  5. 5

    De policía denunciado a denunciante de los presuntos amaños
  6. 6

    El PP de Granada gana peso con dos representantes en la cúpula del PP andaluz
  7. 7 Dos granadinos recorren Marruecos en todoterreno para repartir material escolar y juguetes entre los niños
  8. 8 Las patatas asadas que desatan la locura en Granada: «En un fin de semana vendemos 700»
  9. 9

    Rayan Zinebi, inconvocable con el primer equipo del Granada CF hasta enero
  10. 10 La granadina Greening lanza una OPA sobre EiDF para crear un líder global en renovables

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La comarca granadina rodeada de historias, mitos y leyendas populares

La comarca granadina rodeada de historias, mitos y leyendas populares