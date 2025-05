Un colegio de La Zubia se moviliza contra el cierre de un aula de tres años

En un centro educativo público del área metropolitana de Granada han unido fuerzas y se están movilizando para intentar evitar el cierre de un aula ... de tres años de cara al próximo septiembre. Se trata del colegio de educación infantil y primaria Al-Zawiya, ubicado en el municipio metropolitano de La Zubia y que el curso anterior ya perdió una línea educativa, precisamente, de este mismo nivel. Ante la posibilidad de que pronto sean dos los grupos de esta edad eliminados, se han dirigido a la Junta de Andalucía a través de un escrito al que ha tenido acceso esta cabecera.

En el mismo, el consejo escolar pide a la delegación de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional la creación de dos unidades de tres años en el ciclo de infantil para el curso escolar 2025/2026. Las familias han presentado 33 solicitudes de escolarización para el nivel en el que se prevé cerrar un aula. La demanda es «superior a la capacidad ofertada» y la ampliación respondería, según ella, a la «tradición y necesidad de garantizar la cobertura educativa en la zona».

La demanda en el centro, que dispone de espacio y profesorado, es «superior» a la capacidad ofertada

Además, el centro dispone de profesorado con carácter definitivo, «lo que garantiza estabilidad y adecuada atención en caso de ampliación de unidades», y cuenta con «suficiente» espacio para albergarlas «sin comprometer la calidad». Insisten en que se respete el derecho a elegir centro. Las familias están preocupadas. «El año pasado quitaron una línea de tres años y este próximo curso se prevé que cierren otra línea también de tres años, por lo que poco a poco el cole se está quedando cada vez más pequeño», apuntan desde el Consejo.

Pero, según la Consejería de Desarrollo Educativo, «hasta septiembre no se completa el proceso; se van añadiendo unidades cuando se van adjudicado las plazas». Ya lo explicó la consejera María del Carmen Castillo en febrero, cuando surgieron las primeras quejas. «Se tiene en cuenta el número de alumnos que hay y cuál es la tendencia. Después, se convierten en muchas más. Donde no ponemos unidades es donde no hay niños», comentó.

Pero en el CEIP Al-Zawiya sí hay niños y sus familias aprovecharán el 15 de mayo, Día de las Familias, para «salir a la calle con pancartas» y manifestarse. No están dispuestos a perder otra aula de tres años.