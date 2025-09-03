Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Cinco heridos en un accidente de tráfico en Purullena. Emergencias 112

Cinco heridos en un accidente de tráfico en Purullena

Todos han sido derivados al hospital de Alta Resolución de Guadix

Ideal

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 21:57

Hasta cinco personas han resultado heridas en un accidente de tráfico entre dos turismos en Purullena, en la provincia de Granada, según informa el 112 en un comunicado de prensa.

El siniestro se ha producido en torno a las 17.30 horas de esta tarde, cuando dos vehículos han chocado en la carretera A-4100 en el kilómetro 0, en el enlace con la A-92, según la llamada de socorro que se ha atendido en el teléfono 112. Desde la sala coordinadora se ha activado entonces al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a Mantenimiento de Carreteras.

De los nueve ocupantes que viajaban entre los dos turismos, cinco han resultado heridos; se trata de tres hombres de 25, 29 y 44 años y de dos mujeres de 22 y 29 años. Todos han sido derivados al hospital de Alta Resolución de Guadix.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una mujer recibe una herencia de 500.000 euros tras probar que su padre fue un reputado médico de Granada
  2. 2

    Los patios de 13 colegios de Granada abrirán los sábados por la tarde durante el curso
  3. 3 La exalcaldesa de un pueblo de Granada compra la casa señorial del suegro de Aben Humeya con fines turísticos
  4. 4

    ¿Qué requisitos tiene que tener un bajo para poder convertirse en vivienda?
  5. 5

    El Granada negocia el fichaje del pivote Álvaro Aguado en el mercado libre
  6. 6

    La posible llegada de Aguado al Granada se trunca
  7. 7

    La falta de vivienda impulsa la reconversión de 149 bajos comerciales en pisos este año
  8. 8

    Un aparatoso incendio en Maracena provoca decenas de llamadas a Emergencias
  9. 9 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  10. 10

    El PSOE de Churriana critica la contratación de Henry Méndez para sus fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Cinco heridos en un accidente de tráfico en Purullena

Cinco heridos en un accidente de tráfico en Purullena