Detienen a cinco jóvenes albaneses que regentaban una plantación de marihuana en Alhendín Los agentes se han incautado de 270 plantas y 53 kilos de cogollos de marihuana seca, dinero en metálico y documentos falsos

Ideal Martes, 16 de septiembre 2025, 13:20 | Actualizado 13:54h.

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas, una mujer y cuatro hombres de nacionalidad albanesa, con edades comprendidas entre los 24 y los 37 años, como presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, tras el registro efectuado en una vivienda en la localidad de Alhendín (Granada) en la mañana del miércoles. Asimismo, tres de ellos afrontan un presunto delito de cultivo y elaboración de drogas y otro de defraudación de fluido eléctrico; sumando también, dos de estos tres, un presunto delito de falsificación documental.

El Área de investigación de la Compañía de Armilla ha sido la encargada de llevar a cabo las actuaciones. Desde mediados del pasado mes de agosto, las numerosas quejas de los vecinos y viandantes en la zona por la existencia de un intenso olor a marihuana, así como por el tránsito de vehículos y personas con comportamiento inusual en una urbanización del municipio, pusieron en alerta a los agentes de la Guardia Civil.

Así pues, los guardias civiles dieron inicio a una exhaustiva verificación de la zona y, tras recopilar toda la información, pudieron corroborar la veracidad de los avisos recibidos: ruido de extractores de aire, olor intenso a marihuana, doble acometida de suministro eléctrico y flujo regular de personas y vehículos.

Dos de los individuos eran los encargados del cuidado y la custodia de la plantación indoor de cannabis sativa. Los agentes investigadores procedieron a su detención tras efectuar la entrada y registro con mandamiento judicial al interior de la vivienda en un amplio despliegue policial con el apoyo de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Granada y de la Compañía de Armilla, el Servicio Cinológico y el Equipo Pegaso.

Simultáneamente, otro despliegue de agentes llevó a cabo las detenciones del resto de componentes de la organización criminal en la capital granadina tras un seguimiento.

De dicha intervención se pudo confirmar la existencia de ese centro de producción continua de marihuana instaurado en esta vivienda y la coordinación de los integrantes de esta organización criminal para su distribución y venta.

Finalizado el registro, los guardias civiles se incautaron de 270 plantas de marihuana y 53 kilogramos de cogollos secos envasados, junto con 700 euros en metálico, diversos documentos de identidad falsa y varios teléfonos móviles.

Como resultado, los agentes han puesto a estas cinco personas a disposición del Juzgado de Guardia de Santa Fe, por su presunta implicación en los delitos anteriormente señalados. Se ha decretado ingreso en prisión provisional para dos de ellos, mientras que los otros tres han quedado en libertad con cargos. La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.