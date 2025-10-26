La cesta de García Lorca se encuentra en Padul Un vecino de Padul, Francisco García Prenafeta, conserva la cesta que utilizó su paisana Adelina, la sirvienta de la familia García Lorca, para llevar la comida al poeta cuando estuvo preso, antes de ser asesinado

Rafael Vílchez Domingo, 26 de octubre 2025, 10:38 Comenta Compartir

Un vecino de Padul conserva la cesta que utilizó la sirvienta de la familia García Lorca para llevar la comida al poeta cuando estuvo detenido. Francisco Molina Prenafeta, vecino de El Padul, conserva como oro en paño la cesta de mimbre con asa y cierre metálico que usó su paisana, Adelina, la sirvienta de la vida de la familia García Lorca, para llevar la comida a Federico mientras estuvo detenido en el Gobierno Civil de Granada poco antes de ser trasladado a Víznar para ser asesinado.

Hace ocho años, Molina Prenafeta me comentó que «Adelina estuvo sirviendo muchísimos años en la casa de los padres del poeta universal, Federico García Rodríguez y Vicenta Lorca Romero, y cuando se acercaba desde Fuente Vaqueros o desde Granada capital a El Padul lo hacía en el tranvía y siempre llegaba con dos cestas grandes repletas de comida para su familia, que le regalaba la familia García Lorca. Y como las cestas pesaban mucho, las dejaba en la gasolinera de mi padre y porque era amiga de la casa. Por la tarde, el hijo de Adelina, que trabajaba de telefonista en las estaciones del tranvía de El Padul, Dúrcal y Otura, cuando finalizaba la faena se encargaba de llevar las cestas a su casa que estaba situada en el barrio de 'Las Bancaletas', lejos de la estación del tranvía», manifestó.

El octogenario, Francisco Molina Prenafeta, señaló que «cuando Adelina dejó de trabajar con la familia García Lorca se vino a El Padul, y a los pocos días visitó mi casa para regalarme una cesta pequeña de mimbre muy bien elaborada con un asa de aquellas que se le ponían a las antiguas maletas de madera y con un cierre metálico. Cuando me la entregó me dijo que en esa cestita, que después a su ves le había regalado la familia Lorca, se encargó de llevarle la comida a Federico cuando estuvo detenido en el Gobierno Civil», recordó.

Adelina era una mujer muy querida y respetada por la familia García Lorca y, según Francisco Molina, «conoció un secreto que guardaba celosamente la familia García Lorca. Después del asesinato de Federico fueron unos hombres enviados por el padre del poeta para llevarlo a una finca de la familia. Adelina, años después, cuando ya le quedaba poca vida, reveló a mi familia con detalle lo que le había pasado al cadáver de García Lorca. Según sostenía Adelina los huesos del poeta no se encuentran donde pretenden encontrarlos desde hace años», finalizó.