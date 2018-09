El centro de visitantes de la Hoya de la Mora divide a Monachil Lugar en el que se ha proyectado el centro. / RAMÓN L. PÉREZ El proyecto lanzado por el Organismo Autónomo de Parques Nacionales ha generado controversia en el Ayuntamiento y cierta contestación social JOSÉ IGNACIO CEJUDO GRANADA Martes, 11 septiembre 2018, 01:54

El Ayuntamiento de Monachil admitió a trámite el pasado 19 de julio en sesión extraordinaria el proyecto de actuación para la construcción de un Centro de Visitantes en el paraje de la Hoya de la Mora, sobre el antiguo parador de San Francisco. Hubo acuerdo de la junta de gobierno local. Este proyecto pretende ser una puerta de entrada para el Parque Nacional de Sierra Nevada. La iniciativa, que de hacerse realidad lo haría sobre suelo calificado como no urbanizable y en especial protección propiedad del Gobierno de España, ha dividido al Consistorio entre la postura a favor que encabeza el alcalde José Morales Morales y la rotunda negativa que abandera Francisco Álvarez Navas-Parejo, concejal de Turismo, Desarrollo Local y Medio Ambiente. En redes sociales también está generando muchas reacciones.

La iniciativa parte del el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. «Son los que lo propusieron, los que pondrán la inversión de millón y medio de euros y los que lo van a construir, mientras que luego lógicamente será el propio Parque Nacional de Sierra Nevada el que lo gestione», expone el alcalde José Morales (PSOE). La finalidad no es otra que la difusión y el fomento de la comprensión y apreciación del espacio natural protegido de cara al público. Aunque existe unanimidad en torno al valor del proyecto, no existe consenso en cuanto a su ubicación.

En la propia sesión extraordinaria en la que se admitió a trámite el proyecto de actuación Francisco Álvarez, también portavoz de Izquierda Unida en el municipio, informó de su propuesta alternativa en el Molino de los Aragones en Los Cahorros, rechazada al no obtener respuesta desde el Organismo Autónomo de Parques Nacionales ni de la delegación territorial. Tras la admisión a trámite, IU ha remarcado su absoluto rechazo debido al «gran impacto ambiental y la nula rentabilidad social y económica».

El alcalde José Morales no está de acuerdo. «Está previsto que el centro tenga una recepción, una sala de cien metros cuadrados para la interpretación del parque, una sala polivalente, cafetería, aseos y aparcamientos para seis autobuses y sesenta vehículos. Se están escuchando cosas que no son», afirma Morales, quien alude a una posible confusión con un proyecto anterior de hace casi una década sin relación alguna. «La cuestión no está en el tamaño del edificio sino en el uso que se pretende desarrollar en ese espacio», responde Francisco Álvarez. «Allí había un parador turístico que por los motivos que fuese ardió y ya no está. Debería priorizarse la rehabilitación del terreno a la construcción. Estamos a 2.500 metros de altitud y la climatología es muy adversa. Allí sólo hay dos edificios, los albergues militar y universitario, que estuvieron este año incomunicados durante un mes y medio por la nieve. Es un lugar inaccesible», sentencia.

El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Monachil propone que el centro de visitantes se instale en edificios disponibles en el núcleo urbano del municipio, donde también, razona, existen aparcamientos vacíos de sobra durante casi todo el año. «Podría dar lugar a una gestión mucho más eficaz, ambiental y económica», subraya Francisco Álvarez, quien también sugiere que la lanzadera de la Hoya de la Mora salga desde dos kilómetros más abajo, desde la localidad, para el transporte de visitantes. José Morales no esconde que la ubicación tampoco le satisface. «Propusimos meses atrás otras alternativas como edificios municipales pero se niegan, lo quieren allí porque los terrenos son suyos y es la entrada al parque nacional», argumenta el alcalde. «Independientemente de la titularidad del terreno, la responsabilidad es del propio Ayuntamiento de Monachil y si ofrecemos opciones mucho más favorables por razones medioambientales y económicas habría que estudiarlas», defiende el portavoz de IU.

La inversión

De salir adelante el proyecto de construcción del centro de visitantes, Monachil se beneficiaría de una inversión de millón y medio de euros. El alcalde José Morales no está dispuesto a renunciar a ella. «Quieren hacerlo en Monachil y vamos a pelear para que se haga y no lo lleven a otro municipio. Queremos ese millón y medio de euros y sus puestos de trabajo, la explotación, los visitantes y la referencia que supone. Está claro que esta inversión no puede irse de Monachil», insiste Morales.

U n precio que no están dispuestos a pagar desde Izquierda Unida. «Varios representantes de administraciones se llevan las manos a la cabeza diciendo que nuestras propuestas son una locura, y nos amenazan con perder la inversión. Queremos que se invierta en Monachil, y que se invierta en fomentar la montaña, pero no puede ser contradictorio. No podemos construir sobre lo que queremos proteger», reitera Francisco Álvarez, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Monachil.