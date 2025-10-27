El CAT impulsa la declaración de Capileira como Municipio Turístico y Fiestas de Interés en Torrenueva Costa El pleno del Consejo Andaluz de Turismo respalda estas distinciones que refuerzan el compromiso con la sostenibilidad, la calidad y la promoción de la identidad local

El Consejo Andaluz de Turismo (CAT), órgano consultivo de la Junta de Andalucía en materia turística, ha celebrado este lunes su sesión plenaria en la que ha aprobado el informe favorable para la declaración Capileira como Municipio Turístico de Andalucía, así como la declaración de Fiestas de Interés Turístico de Andalucía para las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora Virgen del Carmen, de Torrenueva Costa.

Estas designaciones suponen un reconocimiento al esfuerzo de los municipios por mejorar la calidad de los servicios públicos con incidencia turística, preservar su patrimonio histórico y natural y promover un modelo de desarrollo sostenible que consolide a Andalucía como un destino líder, diverso y de excelencia.

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha destacado durante la reunión el valor de estas declaraciones «como herramientas para impulsar la competitividad de los destinos andaluces». «Reforzamos nuestro liderazgo turístico reconociendo a municipios que han sabido conjugar la conservación de su patrimonio, la mejora de los servicios públicos y la apuesta por un turismo sostenible y de calidad. Este reconocimiento no solo impulsa su promoción, sino que facilita el acceso a herramientas y ayudas específicas para seguir mejorando su competitividad».

El reconocimiento de Municipio Turístico de Andalucía se concede a aquellas localidades que acreditan una especial afluencia de visitantes y un compromiso con la calidad de su oferta y servicios:

Capileira, en pleno corazón de la Alpujarra granadina y con 582 habitantes, representa un ejemplo de destino rural sostenible, con una oferta turística ligada al patrimonio natural del Parque Nacional de Sierra Nevada y a su riqueza etnográfica.

También han sido desginados Torrox (Málaga), con una población de 21.583 habitantes, que cuenta con un destacado potencial de sol y playa, un importante patrimonio histórico y una consolidada oferta de alojamientos y turismo activo; y Vejer de la Frontera (Cádiz), con 13.171 habitantes, que ha demostrado su notable capacidad de atracción turística, especialmente en su casco histórico-artístico y en el entorno natural de El Palmar.

La declaración de estos tres municipios como Municipios Turísticos de Andalucía les permitirá acceder a líneas de financiación y apoyo técnico específicas para mejorar sus servicios, infraestructuras y planes de calidad turística.

El Consejo Andaluz del Turismo también ha informado favorablemente la declaración de dos nuevas Fiestas de Interés Turístico de Andalucía, que destacan por su tradición, su atractivo cultural y su contribución a la promoción del destino:

Las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora Virgen del Carmen, de Torrenueva Costa, con orígenes en el siglo XIX, que combinan procesiones marítima y terrestre y una destacada programación cultural y festiva que atrae cada año a miles de visitantes.

La Romería en Honor a la Santísima Virgen del Rosario, de El Cuervo (Sevilla), que se celebra de manera ininterrumpida desde 1960 y se ha consolidado como una de las manifestaciones más representativas de la identidad local y del turismo religioso en la Campiña sevillana.

Estas distinciones reconocen la singularidad, continuidad y proyección turística de las celebraciones andaluzas, fortaleciendo la promoción de la comunidad como destino de turismo cultural y experiencial.

Bernal ha añadido que estas figuras «permiten redistribuir los beneficios del turismo hacia el territorio, especialmente en municipios medianos y pequeños que destacan por su singularidad y autenticidad, contribuyendo así a un desarrollo turístico equilibrado y sostenible en toda Andalucía».