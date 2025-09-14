Castilléjar inicia el bloqueo de la construcción de la planta de biometano

El Ayuntamiento de Castilléjar ha iniciado los trámites para bloquear la construcción de la planta biometano en su territorio. El equipo de gobierno aprobó esta ... semana por unanimidad una modificación urbanística con el objetivo de que la empresa interesada en edificar una planta de biometano en la localidad no cumpla los requisitos necesarios para ejecutar la construcción. La intención es detener la instalación. En palabras del primer edil, Emilio Sánchez (UPC), «por petición de sus vecinos y para proteger el entorno de su pueblo». «Vamos a poner todas las trabas posibles para que el proyecto no salga adelante», señaló. Tal y cómo afirmó el regidor, seguirán en esta misma línea en las siguientes fases. Lo único que el consistorio ha recibido, por el momento, es la solicitud a trámite en su sede electrónica de la empresa interesada en el proyecto.

El primer edil afirmó que han contactado con la Diputación de Granada para encargar un informe jurídico sobre los efectos negativos que tiene la instalación de esta planta. El equipo de gobierno aprobó, además, el pasado 15 de agosto su compromiso para rechazar la construcción de una planta de biogás en su territorio. La declaración de intenciones tuvo lugar en un pleno extraordinario al que asistieron decenas de vecinos.

La corporación se manifestó posteriormente con cientos de ciudadanos de Castilléjar en contra a la edificación. A grito de «Altiplano unido jamás será vencido» y «Castilléjar no se vende» los ciudadanos marcharon por las calles. Otros ayuntamientos de la comarca de Huéscar y Baza transmitieron también su apoyo a Castilléjar.

La preocupación en el municipio estalló hace dos meses, cuando el consistorio recibió la solicitud. Los ciudadanos crearon apenas unos días después la plataforma Ciudadana en Contra de la Macroplanta de Biometano en Castilléjar. Denuncian que, según el proyecto, esta planta estaría diseñada para procesar 206.000 toneladas al año de residuos orgánicos como purines, estiércol, residuos hortofrutícolas, restos agroalimentarios, forraje o desechos de animales muertos, con o sin enfermedades graves o contagiosas.

El alcalde de Castilléjar explicó que en el punto en el que se quiere ubicar hay cortijos, cuevas habitadas y que se trata de un entorno muy cuidado que se vería «enormemente afectado» a nivel ambiental y paisajístico. Los afectados alertaron de los efectos negativos sobre el medio ambiente, la contaminación del aire y los malos olores. «Estas plantas emiten gases como amoníaco, dióxido de carbono y, el más peligroso, sulfuro de hidrógeno, que causa irritaciones e infecciones respiratorias graves. Afectará directamente a la calidad del aire y a la vida diaria de los vecinos», señalaron a IDEAL.

Les preocupa también el riesgo de contaminación del suelo y del agua, el impacto sobre la biodiversidad y el paisaje. Castril, a apenas cinco kilómetros, ha mostrado también su rotunda oposición a través de su regidor, Miguel Pérez.