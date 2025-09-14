Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Castilléjar contra la planta de biometano. Sandra Martínez

Castilléjar inicia el bloqueo de la construcción de la planta de biometano

El Ayuntamiento aprueba por unanimidad una modificación en su plan urbanístico para impedir la edificación « por petición de los vecinos»

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 23:48

El Ayuntamiento de Castilléjar ha iniciado los trámites para bloquear la construcción de la planta biometano en su territorio. El equipo de gobierno aprobó esta ... semana por unanimidad una modificación urbanística con el objetivo de que la empresa interesada en edificar una planta de biometano en la localidad no cumpla los requisitos necesarios para ejecutar la construcción. La intención es detener la instalación. En palabras del primer edil, Emilio Sánchez (UPC), «por petición de sus vecinos y para proteger el entorno de su pueblo». «Vamos a poner todas las trabas posibles para que el proyecto no salga adelante», señaló. Tal y cómo afirmó el regidor, seguirán en esta misma línea en las siguientes fases. Lo único que el consistorio ha recibido, por el momento, es la solicitud a trámite en su sede electrónica de la empresa interesada en el proyecto.

