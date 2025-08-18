El pleno de Castilléjar rechaza la instalación de una planta de biogás

El equipo de gobierno de Castilléjar ha aprobado por unanimidad la mañana de este lunes su compromiso para rechazar la construcción de una planta de ... biogás en su territorio y poner «todos los medios posibles para no admitir a trámite» esta edificación. «Yo nunca lo voy a firmar», ha señalado su alcalde, Emilio Sánchez, en pleno extraordinario convocado de forma urgente por esta cuestión, al que han asistido decenas de vecinos.

El regidor ha explicado que, por el momento, el procedimiento se encuentra en fase inicial y que ellos solo han recibido por sede electrónica la solicitud a trámite. Asegura que han contactado con la Diputación de Granada para encargar un informe jurídico sobre los efectos negativos de una planta de biometano. Los concejales también han acordado contratar un bufete de abogados y medioambiental para recibir asesoramiento sobre la cuestión. «Podemos cargarnos la comarca y no vamos a permitirlo. Tenemos que estar unidos», ha señalado el regidor.

El equipo de gobierno se ha manifestado posteriormente con cientos de vecinos de Castilléjar que se oponen a la edificación. A grito de «Altiplano unido jamás será vencido» y «Castilléjar no se vende» los ciudadanos han marchado por las calles del pueblo.

Ampliar Pleno de Castilléjar. S.Martínez

En cada uno de sus balcones, se dejan ver numerosas pancartas en contra de esta situación. «Si nos ponen esta planta aquí, ya sí que podemos tirar las llaves del pueblo a la basura», ha lamentado una vecina a pie de la concentración. El Ayuntamiento de Castilléjar también ha contado con el apoyo de alcaldes de la comarca, entre ellos, la regidora de Caniles, Pilar Vázquez; el regidor de Huescar, Ramón Martínez, o el primer edil de Castril, Miguel Pérez entre otros.