Castilléjar contra la planta de biometano. Sandra Martínez

El pleno de Castilléjar rechaza la instalación de una planta de biogás

Vecinos, equipo de gobierno y alcaldes de la comarca de Huéscar se manifiestan en contra de la edificación por los efectos nocivos para su salud

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:53

El equipo de gobierno de Castilléjar ha aprobado por unanimidad la mañana de este lunes su compromiso para rechazar la construcción de una planta de ... biogás en su territorio y poner «todos los medios posibles para no admitir a trámite» esta edificación. «Yo nunca lo voy a firmar», ha señalado su alcalde, Emilio Sánchez, en pleno extraordinario convocado de forma urgente por esta cuestión, al que han asistido decenas de vecinos.

