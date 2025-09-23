La casa de un pueblo de Granada que acogió un centro de vacaciones para jóvenes de toda España tras la Guerra Civil El actual inmueble que acoge la Casa de la Juventud de Dúrcal perteneció en un principio a un vecino, Jerónimo Terrón, y después pasó a manos del Movimiento Nacional para usarlo como campamento de verano a nivel nacional

La actual Casa de la Juventud de Dúrcal fue conocida hace muchos años como la Casa de las Damas. Esta propiedad a las afueras de Dúrcal, cercana a la estación del tranvía, perteneció a Jerónimo Terrón, y pasó a manos del Movimiento Nacional como centro de campamentos y vacaciones para jóvenes de toda España. En este lugar los jóvenes conocían la iglesia de Dúrcal, la ermita de San Blas, los lugares más interesantes del casco urbano y de su término municipal, el Puente Romano, el Puente de Isabel II, El Puente de Hierro del Tranvía (conocido por 'Puente de Lata', el lavadero público y los molinos, las alamedas, las ruedas de madera de hilar esparto para fabricar cuerdas y sogas, el Pilar del Mono, entre otras muchas cosas. Finalmente, en 1991, fue adquirida por el Ayuntamiento de Dúrcal para su uso actual, siendo un gran centro cultural y de ocio. En este lugar parten la mayoría de las actividades juveniles en el campo de la animación socio-cultural.

La Casa de la Juventud de Dúrcal posee un centro de información juvenil asociado a la Red Andaluza de Información Juvenil, donde se informa y asesora de cursos, becas… También consta de una oficina de información turística, una sala de ocio y tiempo libre para la lectura y juegos, una sala de reuniones y otra de audiovisuales, un laboratorio fotográfico y una sala de asociaciones. Este inmueble fue edificado con ciertos lujos en aquellos tiempos por Jerónimo Terrón 'El Citora'. La casa después pasó a manos del Movimiento Nacional, y se convirtió en la Casa de las Damas, en la que jóvenes de toda España venían a pasar las vacaciones o campamentos. Todos los jóvenes bajaban andando al Río Dúrcal, principalmente, para bañarse en la Poza de las Damas.

El Movimiento Nacional, también conocido como Movimiento, es el nombre que recibió durante el franquismo el mecanismo político que pretendía ser el único cauce de participación en la vida política española. El Movimiento Nacional se componía esencialmente de un partido único, cuyo nombre completo era Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS), creado desde el comienzo de la Guerra Civil española por agregación de los que formaban el bando nacional y apoyaban la sublevación militar (a la que denominaban Alzamiento Nacional).

Los primeros campamentos de verano, después de la Guerra Civil, surgieron con el objetivo de darles espacios más seguros a los niños de las clases más humildes. Tras la contienda, Francisco Franco creó campamentos de verano de carácter doctrinario, como el Frente de Juventudes y la Sección Femenina, con el objetivo de moldear la moral de la juventud. Las organizaciones juveniles y religiosas continuaron promoviendo campamentos, y en la década de 1970, con la transformación del sindicato de estudiantes universitarios en una organización juvenil, surgieron más campamentos diversificados, un fenómeno que creció con la llegada de la democracia, dando lugar a modalidades como las de multiaventura y animación infantil, y marcando el inicio de las escuelas de tiempo libre.