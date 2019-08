La Casa del Desierto tendrá uso turístico, pese a que un informe de la Junta lo desaconseja La casa se fusiona con el paisaje y mantiene el confort en el interior, pese a que en la zona hay variaciones de hasta 30 grados. / TORCUATO FANDILA Gorafe ha pedido cambiar la catalogación del cubículo de cristal, que en principio tenía permiso para funcionar durante un año JAVIER MORALES Sábado, 17 agosto 2019, 13:11

El Ayuntamiento de Gorafe ha pedido cambiar el uso de la Casa del Desierto para destinar la instalación a fines turísticos y ampliar su plazo de permanencia en el municipio. La vivienda construida en vidrio, un 'experimento' de apenas 20 metros cuadrados diseñado y construido por una empresa para demostrar la eficiencia energética de sus cristales en condiciones extremas, tenía permiso para permanecer durante un año en la finca. Tras el éxito de la iniciativa, que ha llevado la imagen del Parque del Cuaternario por todo el mundo, la compañía internacional pidió en primavera un permiso de actuación para el nuevo uso. El cambio se discutirá en pleno en las próximas semanas y, pese a un informe no vinculante de la Junta que lo desaconseja, saldrá previsiblemente adelante con el voto favorable del grupo socialista.

Por ahora, sólo es posible acudir a la casa por invitación. Han vivido la experiencia de pernoctar en pleno desierto 'influencers' como Dulceida o rostros televisivos como el aventurero Jesús Calleja. Es escenario principal en uno de los capítulos de la última temporada de la serie 'Black Mirror', vista por millones de espectadores de todo el globo. Yademás, está disponible para cualquiera que, previa petición, quiera vivir la aventura de una noche bajo las estrellas.

«Te estábamos esperando, la Casa del Desierto está abierta también para ti», reza la página web de la compañía. Ofrece la opción para dos personas de vivir un par de veladas en mímesis con el desierto. El precio: 150 euros por noche. Como pudo comprobar IDEAL, en el calendario de ocupación aparece reservado todo el mes de agosto, en septiembre quedan tres días disponibles y en octubre cuatro. No obstante, la constructora aclara que «no es un hotel ni funciona como tal» :la reserva no es automática, como en un establecimiento, sino que hay que rellenar un formulario y esperar la respuesta. La empresa «ha querido compartir este espacio y por ese motivo es posible reservar una estancia para poder tener una experiencia de primera mano».

La vivienda se levantó para testar y publicitar nuevos materiales de construcción

Como explica el alcalde de Gorafe, Miguel Pérez, el técnico del Ayuntamiento ha considerado «viable el uso turístico de alojamiento», por lo que tras el trámite en pleno municipal «a finales de agosto o en septiembre» se aprobará el proyecto. En un pueblo asediado por la despoblación, la casa es un 'oasis': «Ha dado a conocer el paraje, no queremos que se masifique, pero sí apostamos por un turismo sostenible».

En octubre de 2017, la delegación de la Junta de Andalucía en Granada emitió un informe favorable a la implantación de esta casa. Por la zona en la que se enclava, hubo que buscar un espacio concreto al 'borde' del desierto. Se trataba de una instalación «efímera», según fuentes de la administración autonómica, que se construyó «sin problemas» para el plazo autorizado de un año. La estructura futurista se presentó en mayo de 2018 ante los medios de comunicación; es decir, ya ha cumplido el periodo.

Al estar situada en suelo no urbanizable, para cualquier proyecto de actuación se requiere la aprobación del Ayuntamiento y un informe preceptivo pero no vinculante de la Junta. Este se emitió el pasado 9 de julio y recoge, entre otras observaciones, que «no está justificada la procedencia o necesidad de implantación del uso turístico» y que la casa «no presenta unas características tipológicas y estéticas adecuadas a su ubicación e integración en el entorno». El Ayuntamiento puede tomar en consideración o no los argumentos de la Junta que, como critica el alcalde, «tenía que contestar en un mes y tardó tres»

La intención del equipo de Gobierno –con mayoría absoluta– es sacar adelante el proyecto de la Casa del Desierto. Zona de estar, baño y dormitorio en 20 metros cuadrados que pronto podrían estar disponibles para el turista.