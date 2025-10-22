El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca» Una actividad relacionada con la fiesta más terrorífica lleva la incertidumbre a los vecinos de Campotéjar, mientras que el consistorio pide «tranquilidad» y anuncia sorpresas para el 31 de octubre

Camilo Álvarez Granada Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:51 Comenta Compartir

Unas sábanas con inquietantes mensajes decoran las calles de Campotéjar, localidad de poco más de 1.200 habitantes de la comarca de Los Montes. «Jugamos», «no cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca» o «Empieza el juego», se puede leer en sus calles. Aunque muchos lo han relacionado con alguna actividad propia de Halloween, ya que se acerca la fecha de su celebración (31 de octubre), a otros les ha creado cierta incertidumbre. «No hemos querido decir nada para crear expectación», aclara la alcaldesa del municipio, María Dolores Fernández.

Desde el Ayuntamiento de Campotéjar se pide «tranquilidad». Se trata, efectivamente, de una actividad programada para Halloween y ha conseguido su propósito, que es que «despierte interés» entre los campotejeros. Tan en secreto se ha llevado a cabo esta iniciativa que muchos de los trabajadores del consistorio tampoco sabían de qué se trataba al ver las sábanas colgando de los cables de tensión. «N

La iniciativa parte de un grupo de vecinos, explican desde el Ayuntamiento de Campotéjar, que han querido dar dinamismo al municipio con una actividad diferente. Los mensajes fueron colocados para sorpresa de todos, mientras que en la sombra trabaja un grupo organizador con hilo directo a través de WhatsApp para concretar todos los flecos.

La alcaldesa, María Dolores Fernández, asegura estar «encantada» con la propuesta de estos vecinos, que «de forma desinteresada» están organizando un juego que promete 'aterrorizar' a los campotejeros y otros vecinos del resto de la comarca. «Es una zona con muchos problemas de población y poca actividad, por lo que esperamos que atraiga a mucha gente» y así dinamice la zona al menos por un día. De hecho, ya para la última cabalgata de Reyes hubo problemas para encontrar participantes, así que propuestas de este tipo son bienvenidas.

No quieren desvelar muchos detalles, pues pretenden que sea una auténtica sorpresa y que participen todos los vecinos del pueblo a los que le apasione esta fiesta terrorífica la noche de las brujas. Anuncian nuevas iniciativas a lo largo de los próximos días relacionadas con esta actividad, que tendrá su punto culmen el próximo 31 de octubre.

Ese viernes se desarrollará el juego de rol. Habrá un pasaje del terror, aunque estudian suavizarlo para que también puedan participar los más pequeños sin que luego tengan pesadillas. Tan implicados están los vecinos que han tenido que limitar el número de papeles a interpretar «para no quedarnos sin vecinos que vengan a verlo», cuenta la alcaldesa.

En los últimos días han elaborado los disfraces y han creado incluso una música para ambientar el pueblo como es debido.

Temas

Halloween

Campotéjar