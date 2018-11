«A la calle no vuelvo con mis hijos» Inquilina muestras los desperfectos ocasionados por los anteriores ocupas. / RAMÓN L. PÉREZ Quince familias ocupas con 12 menores viven sin agua y luz en un bloque de pisos sociales de Ogíjares y reclaman «un alquiler digno» PILAR GARCÍA-TREVIJANO GRANADA Domingo, 4 noviembre 2018, 15:42

Sin agua desde hace tres meses y a oscuras desde el martes. Así viven quince familias con doce menores de edad en un bloque de pisos de viviendas protegidas propiedad de Visogsa, una sociedad dependiente de la Diputación de Granada. «Somos conscientes de que estamos aquí de ocupas, pero nos sentimos estafados. La gestora del inmueble nos prometió que regularizarían nuestra situación y de un día para otro nos vemos más cerca de la calle, y allí no vuelvo con mi hijo», explica María Ángeles Pérez, ocupa de un piso desde 2017 y madre soltera de un niño de dos años. «No nos negamos a pagar, pero no quieren hablar con nosotros para alquilarnos los pisos. Sin contrato de las viviendas no podemos dar de alta el agua y la luz. Les doy bocadillos a mis hijos para comer y traigo agua de la fuente para poder bañarlos», manifiesta Melani, que está embarazada, es madre de dos niños y vive en uno de los apartamentos junto a su marido, Julio.

El portal abierto, la cristalera rota, pintadas en las escaleras y agujeros en las paredes. El vandalismo callejero mantiene el edificio en condiciones lamentables, o al menos eso alegan las familias que han comenzado a reparar las instalaciones del inmueble con sus propios recursos. El aspecto que presenta el bloque es también el resultado de la convivencia de los inquilinos que ocuparon anteriormente el bloque: «Nos culpan de los destrozos en las zonas comunes, pero los vecinos no hemos sido», aclara uno de los residentes. «Algunos solo llevamos semanas viviendo en el edificio. Nosotros hemos puesto de nuestra parte para que se solucione la situación con la propietaria y nos cierran la puerta en las narices». «Aquí no hay ningún mileurista», concluye.

La frustración se ha apoderado de los ocupas, cuya situación pende de un hilo y se encuentra en un limbo entre dos administraciones: el Ayuntamiento de Ogíjares y Visogsa. «Nos marean de un lado a otro y se pasan la pelota», afirma María Ángeles Pérez. «Tengo mi solicitud para una vivienda de protección social con opción a compra de estos pisos echada con el Ayuntamiento de Ogíjares desde 2012 y a no me han llamado». El Ayuntamiento no puede saltarse los trámites de adjudicación de viviendas y sostiene que la decisión es de la propietaria.

Sin embargo, los vecinos dicen que Visogsa llegó a un primer acuerdo con ellos y se comprometieron a regularizar su situación si pagaban los destrozos, además, de una cantidad significativa en concepto de alquiler por el tiempo que llevaban en el bloque. La sociedad gestora «se echó para atrás»: «Hace cuestión de un mes y medio me pidieron 900 euros para la entrega de un piso. Llegué con el dinero a la oficina y me dijeron que nanai. Habían decidido que estos piso iban a ser para mayores de 65 y que nos íbamos a la calle. Hay gente con contrato y son menores de 65 años. No nos negamos a pagar, sólo pedimos un alquiler digno. Cobro 212 euros, explícame como lo hago», sentencia María Ángeles.

Por su parte, responsables de Visogsa explicaron que han tomado todas las medidas legales para preservar la propiedad de los inmuebles. La sociedad declara que se limita a cumplir la normativa y garantizar que las familias con necesidad de vivienda puedan acceder a ellas por los cauces formales. Las viviendas de Ogíjares están destinadas al uso de personas mayores, agregaron de acuerdo con el registro municipal de demandantes, y se ha abierto a otro tipo de familias a instancias del Ayuntamiento.