Las becas alRaso que apoya Diputación cumplen 25 años beneficiando a estudiantes de Bellas Artes

La diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, junto al junto al concejal de Cultura del Ayuntamiento de El Valle, Antonio Sáez, y el profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UGR Víctor Borrego, ha presentado la residencia artística alRaso 2025. Esta iniciativa, que celebra su 25ª edición bajo el título 'De sonido a sol', ofrecerá 10 becas de residencia para estudiantes de arte en el municipio granadino de El Valle (Valle de Lecrín), abarcando las localidades de Saleres, Melegís y Restábal, del 1 al 31 de julio, con la finalidad de favorecer la creatividad de estos artistas en formación.

Caracuel ha señalado que «estas becas constituyen una apuesta firme por la promoción y el apoyo al arte contemporáneo. Es importante destacar la implicación de los participantes en la vida de estas localidades, el acogimiento y enriquecimiento mutuo que se produce con los vecinos».

Además, la diputada ha añadido que «esta residencia brinda a estudiantes universitarios de diversas disciplinas creativas una oportunidad extraordinaria de convivencia, creación, intercambio y crecimiento personal, intelectual y artístico, de la mano de importantes figuras de la plástica y la creación contemporánea».

Por su parte, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de El Valle, Antonio Sáez, ha indicado que «este programa está pensado como un espacio de creación, pero también de conexión con el entorno rural, con sus paisajes y sobre todo con su gente, música, pintura, poesía, escultura y cine en un entorno ideal, donde las musas expanden los límites de la capacidad de expresión del artista. Lo importante es que cada participante tenga la libertad de explorar su lenguaje artístico en diálogo y escucha con este territorio vivo».

El profesor de la Facultad de Bellas Artes de la UGR Víctor Borrego ha manifestado que «la cultura no solamente es la cultura ya hecha, sino la que está por hacer no. Eso es justamente por lo que ha apostado siempre alRaso. Crear las condiciones y la atmósfera para que gente que todavía se está formando y no ha desarrollado una obra pueda enfrentarse a la experiencia de crear, porque de alguna manera tiene las condiciones para hacerlo. Se le da un ambiente propicio y un espacio donde trabajar».

Este proyecto, organizado por la Facultad de Bellas Artes de Granada en colaboración con el Ayuntamiento de El Valle y la Diputación de Granada, ofrece a 10 estudiantes de arte una experiencia única de creación e intercambio en un entorno rural. La beca incluye alojamiento, manutención y un espacio de trabajo para fomentar la inmersión artística en este enclave natural.

Programa

El programa oficial de alRaso 2025 cuenta con talleres dirigidos por artistas y profesionales destacados en diversas disciplinas. Entre ellos, Mark Shorter explorará la performatividad del cuerpo y su interacción con el sonido y el espacio. Por otro lado, Iara Solano trabajará en la dramaturgia expandida, fomentando la creación de atmósferas inmersivas, mientras que Azael Ferrer propondrá un taller de arte generativo, en el que la luz y la proyección se convierten en elementos clave para transformar la percepción del espacio.

Además del programa oficial, alRaso 2025 incluye un programa en abierto, con visitas de artistas como Fran Villalobos y Enrique del Castillo, talleres para niños y adultos, proyecciones de cine, conciertos y un festival musical. La experiencia culminará con una ruta final de exposiciones, en la que el público podrá descubrir las obras e instalaciones creadas por los becarios durante su residencia.