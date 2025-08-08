Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La batalla contra el mosquito cuesta una media de 300 euros en desinfección a la semana. Ideal

La batalla contra el mosquito cuesta una media de 300 euros en desinfección a la semana

«Mi mayor miedo es vacunar a una oveja y que ya le haya picado el mosquito», comenta un granadino

S. Bárcena

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:24

Guidobaldo Hernández Vico es «feliz» en el campo con sus ovejas. Natural de Freila, un pueblo del Altiplano de Granada, siempre supo que quería ser ... pastor. En la explotación ganadera de su familia aprendió el oficio, pero también el cariño que se puede llegar a sentir por estos animales. «La abuela organizaba; la madre ordeñaba las cabras y hacía el queso; el abuelo se quedaba con las ovejas paridas, y el padre araba y sembraba la tierra para cultivar los cereales que los niños les daban de comer al volver de la escuela», recuerda. Así, se convirtió en titular a los 18.

