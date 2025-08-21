Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada ya tiene su centro de coordinación para gestionar emergencias. Leticia M. Cano

El Ayuntamiento de Loja soluciona los problemas de agua de Ventorros de San José

La zona de Puerto Blanquillo recupera el suministro tras los inconvenientes recurrentes de cal y Diputación entrega 100.000 euros para solventar contratiempos futuros

Leticia M. Cano

Jueves, 21 de agosto 2025, 23:25

El Ayuntamiento de Loja soluciona los problemas de agua que han sufrido durante tres veranos consecutivos en la zona de Puerto Blanquillo, en Ventorros de ... San José -una de sus pedanías-. Tras los problemas recurrentes de cal y el corte del suministro que los vecinos han denunciado, el Ayuntamiento ha cambiado más de dos kilómetros de tuberías para devolver la normalidad a los habitantes. «Además, se ha puesto una tubería con mayor diámetro y mayor capacidad para trasladar agua», declara Joaquín Camacho, alcalde de la localidad.

