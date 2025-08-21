El Ayuntamiento de Loja soluciona los problemas de agua de Ventorros de San José

El Ayuntamiento de Loja soluciona los problemas de agua que han sufrido durante tres veranos consecutivos en la zona de Puerto Blanquillo, en Ventorros de ... San José -una de sus pedanías-. Tras los problemas recurrentes de cal y el corte del suministro que los vecinos han denunciado, el Ayuntamiento ha cambiado más de dos kilómetros de tuberías para devolver la normalidad a los habitantes. «Además, se ha puesto una tubería con mayor diámetro y mayor capacidad para trasladar agua», declara Joaquín Camacho, alcalde de la localidad.

Puerto Blanquillo es una zona alta de viviendas diseminadas que conecta con Ventorros de San José, pedanía de Loja, por dos kilómetros de tuberías. En ese tramo, la acumulación de cal ha provocado que el agua no llegase de un extremo a otro y desde el Ayuntamiento de Loja han implantado varias soluciones temporales mientras se han realizado las obras: llevar garrafas de agua potable a Ventorros de San José y camiones de agua hasta los depósitos de Puerto Blanquillo.

Las obras que se han llevado a cabo en la zona, se han basado en el cambio de tuberías, se ha redirigido el flujo de agua y los vecinos han recuperado el suministro. «Estamos muy agradecidos de que se haya solucionado», comentan. Mientras la normalidad ha ido llegando, las obras han continuado y se han enterrado las tuberías que permanecían en el exterior. El alcalde ha asegurado que el suministro está garantizado y que en estos momentos no hay ningún tipo de incidencia que les haga pensar que hay problemas con este servicio básico.

«Loja es el municipio que más red de abastecimiento de agua potable tiene de toda la provincia de Granada por la extensión de nuestro término municipal y la que tiene mayor problemática con la cal», añade el alcalde. Es por esto que la Diputación de Granada, con el Plan de Obras y Servicios, ha aportado una subvención de 100.000 euros que utilizarán para cambiar la red de tuberías en otras pedanías que sufren el mismo problema, como Fuente Camacho. «Ha sido financiada en su totalidad por Diputación», remarca Camacho que, además, incluye que actualmente se encuentran «desatrancando» algunas tuberías de Ventorros de San José para evitar problemas futuros.

«Nuestra intención es que siempre haya un plan alternativo, que no dependa de un solo punto de abastecimiento, sino que haya dos o incluso tres», explica ante la preocupación por la cal. Por ello han desdoblado la red de abastecimiento en Ventorros de la Laguna, otra de sus pedanías, y seguirán solventando los inconvenientes con fondos propios o subvenciones futuras. «Estamos trabajando en la telegestión, en el sistema tecnológico que nos permitirá ser mucho más rápidos y que los problemas no lleguen a nuestros vecinos», sentencia.