El arte urbano toma Ventas de Huelma

Durante el pasado fin de semana, uno de los cinco municipios de la comarca granadina del Temple ha vuelto a convertirse en el centro nacional ... del arte urbano. No en vano, son tres años consecutivos los que lleva acogiendo una de las etapas organizadas por la Liga Nacional de Grafiti que dirige Joseba Fernández. Esto ha sido posible gracias al ayuntamiento de Ventas de Huelma y a que, en su anejo de Ácula, tiene su residencia el artista local, Badi Coloreando.

Gracias a ello, a la decena de obras que tiene repartidas se han sumado este fin de semana las doce –diez del certamen más otras dos por invitación directa del ayuntamiento– que se han ido plasmando en fachadas de uno y otro núcleo y que ya están pidiendo un plano para poder visitar todos los espacios por los que se reparten el casi medio centenar de grafitis.

Esto tiene una gran mérito pues este municipio que cuenta con poco más de 650 habitantes, alterna como sede de esta competición nacional con otras ciudades como Andorra, donde ha tenido la primera parada, a las que seguirán tras su paso por Ventas de Huelma/Ácula, Valencia, Benalmádena (Málaga) y Tenerife, para concluir en Tarifa (Cádiz).

Previamente el ayuntamiento había publicado un comunicado a los vecinos informando que se buscaban fachadas para poder plasmar las creaciones de los diez clasificados, algunos ya conocidos pues han estado en ediciones anteriores, para poder llevar a cabo sus originales creaciones llenas de color e ingenio que han quedado plasmadas en distintas calles y plazas.

El propio director de la Liga ha servido de guía por ambas localidades para poder observar las obras de Nauni69, Badi Coloreando, Mariadie, Konestilo, Jota, Nesui, Hide2, Lalone, Amekuno Jacobo Palos, Kafre, Danklabara y Décima en las que los temas figurativos con personas y/o animales se alternan con letras tan importantes para los grafiteros.

Preciosas y sorprendentes imágenes, llenas de color y en muchos casos de intencionalidad pues también transmiten mensajes a los espectadores. En torno a las doce y media del domingo se procedió a la entrega de premios en la que, junto a Joseba, participaron el alcalde del municipio, Luis Miguel Ortiz y dos de sus concejales, María Jesús Velasco e Isabel Villegas.

Joseba agradeció a Badi, al ayuntamiento y patrocinadores su colaboración, también a los vecinos que se han acercado para ver el proceso de creación de las obras, «que bien merece la pena contemplar y que se suman a los que ya tiene Badi». En esta ocasión, los tres premiados han sido Jacobo Palos, Konestilo y Hide2.

Por su parte, el alcalde entregó «un premio especial de un almocafre» a Nauni69 ya que el año pasado un vecino le sugirió que pintase uno en su mural, pero él no sabía lo que era. Antes de terminar Luis Miguel Ortiz manifestó a todos los artistas «estar muy agradecido por embellecer nuestro pueblo y dejar parte de vosotros aquí. Es una forma de dar a conocer nuestro pueblo a nivel nacional».