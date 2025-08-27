Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Participantes en la Liga Nacional de Grafiti, a su paso por Ventas de Huelma. A. Arenas
Cultura

El arte urbano toma Ventas de Huelma

Por tercer año consecutivo ha acogido una 'parada' de la Liga Nacional de Grafiti en la que han participado diez artistas, más otro dos invitados por el ayuntamiento

Antonio Arenas

Antonio Arenas

Granada

Miércoles, 27 de agosto 2025, 23:32

Durante el pasado fin de semana, uno de los cinco municipios de la comarca granadina del Temple ha vuelto a convertirse en el centro nacional ... del arte urbano. No en vano, son tres años consecutivos los que lleva acogiendo una de las etapas organizadas por la Liga Nacional de Grafiti que dirige Joseba Fernández. Esto ha sido posible gracias al ayuntamiento de Ventas de Huelma y a que, en su anejo de Ácula, tiene su residencia el artista local, Badi Coloreando.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A prisión tras presuntamente matar a golpes a su pareja en Motril
  2. 2 El mesón que se encuentra a la venta en un reconocido pueblo de Granada
  3. 3 La ONCE reparte 815.000 euros en pleno centro de Granada
  4. 4 Muere a los 79 años Eusebio Poncela, el actor que mejor encarnó la transgresión
  5. 5 El Corte Inglés lanza una rebaja exprés para el aceite de oliva virgen extra de Maestros de Hojiblanca
  6. 6

    Opciones que están en el radar del Granada por ahora
  7. 7 Entra a robar en una casa en la que había hecho «arreglos» y amenaza con un cuchillo a los policías
  8. 8

    El Granada no acudirá a Los Cármenes en autobús este domingo
  9. 9

    «La mujer fallecida vino hace meses pidiendo auxilio a la farmacia»
  10. 10 El mágico momento de India Martínez durante su concierto en Granada: «Nos emocionó a todos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El arte urbano toma Ventas de Huelma

El arte urbano toma Ventas de Huelma