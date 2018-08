Arranca septiembre con las fiestas de Guadix, Dúrcal, Gójar y Fuente Vaqueros Imagen de archivo de las fiestas de Dúrcal. / R.V. Además, la agenda cultural en la capital se mantiene con un amplio abanico de eventos y opciones para residentes y visitantes en Granada ANA ÁVILA Viernes, 31 agosto 2018, 00:31

Este fin de semana da comienzo el noveno mes del año. El verano toca a su fin y comienzan los preparativos para la vuelta al cole, la oficina o el trabajo. Nos toca despedirnos de las vacaciones, de la playa y el calor. Sin embargo, siguen siendo días festivos en los que se celebran fiestas y ferias en Granada, como es el caso de Dúrcal, Guadix, Fuente Vaqueros o Gójar. Por otro lado, la agenda cultural en la capital se mantiene con un amplio abanico de eventos y opciones para residentes y visitantes en Granada.

Dúrcal Del 30 de agosto al domingo 2 de septiembre

Las Fiestas de San Ramón 2018 ya están aquí. Habrá actividades para los más pequeños, desde fiesta del agua, juegos populares de toda la vida, fiesta de la espuma, talleres, cucañas, etc.

Para los más adultos se mantienen los típicos campeonatos de paulo, mocho, dominó, parchís, ajedrez, concursos de paellas o migas y concierto de la banda «Amigos de la Música». Por otro lado, habrá divertidos concursos de comer flanes, tortilla de patatas, el toro mecánico o la lucha de gladiadores entre otros.

La feria de día acogerá grupos locales con gran variedad de estilos musicales y con servicio de ludoteca totalmente gratuito para los días 31,1 y 2.

La verbena ampliará sus servicios y se podrá disfrutar de orquestas de gran renombre como Birmania o Alma Joven Show.

Aquí puedes ampliar la programación.

Guadix Del 27 de agosto al 2 de septiembre

Son las fiestas mayores de la ciudad, con una gran feria de ganado y comercio. Se instalan casetas, en donde se dan espectáculos, y se hacen exposiciones, desfiles de carrozas, grandes castillos de artificios, etc. Además, la ancestral tradición consistente en una zorrería a la figura del «cascamorras», por no haber traído la figura de «la Piedad de Baza». Se defenderá con una vara y una porra, siendo finalmente llevado a hombros, y pidiendo agua por as calles donde pasa, antes de jurar bandera en la Iglesia de San Miguel.

Accitanos de todos los rincones de España se dan cita para disfrutar de una semana de diversión y para ello se programan diversas actividades en las que personas de todas las edades participan. Esta es su programación para este 2018.

Fuente Vaqueros Del 29 de agosto al 2 de septiembre

Las fiestas de Fuente Vaqueros 2018 tendrán lugar desde el miércoles 29 de agosto al domingo 2 de septiembre . Aquí puedes encontrar su programación.

Gójar Del 25 de agosto al 8 de septiembre

Las fiestas patronales en honor a la Divina Pastora de Gójar acogerán a la gran orquesta La Tentación durante la noche del sábado 1. Si quieres, aquí puedes ampliar la programación de este 2018, que está cargada de actividades para todos los gustos y todas las edades.

Por último, Loja pone punto y final a su Feria Grande este viernes 31 de agosto, tras llevar a cabo un año más un programa de actividades culturales, deportivas y conciertos para el disfrute de todos los públicos. En su programación contó con el Concierto de Antonio Orozco, el pasado martes.

Eventos en Granada Fin de semana

La agenda cultural de Granada para el fin de semana del 31 de agosto al 2 de septiembre viene cargada.

1- Trazo vital. Exposición de José Arrabal. Hasta el 10 de septiembre en Arenas del Rey.

2- Paisajes Sensoriales. Museo Caja Granada.

3- Enrique VIII Night Session en Lemon Rock Bar. El 31 de agosto. Gratis.

4- Durcalling music festival. El 31 de agosto en Dúrcal.

5- XX Muestra De Flamenco Los Veranos Del Corral.

2 Septiembre: Juan José Arroyo » El Junco», artista invitada Susana Casas.

6- Intrusos: la Colección del Centro vista por los artistas: Andrés Monteagudo. Con obras de José Guerrero. Hasta el 23 de septiembre.

7- Flamencolorquiano del Ballet Flamenco Andaluz en los Jardines del Generalife. Hasta el 1 de septiembre. 22 horas.