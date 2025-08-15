Arde una vivienda en pleno centro de Aldeire con tres ocupantes en su interior

Susto de madrugada en la localidad de Aldeire, en la comarca de Guadix por un incendio originado sobre las 1.50 de la noche. Más ... de una decena de llamadas alertaron al servicio de emergencias 112 de un fuego en una vivienda en la Plaza de la Constitución, en el centro del pueblo. Además, señalaban que había tres personas en su interior.

El servicio de emergencias movilizó a Bomberos del Consorcio provincial, así como a efectivos sanitarios y Guardia Civil. Los mismos testigos señalaron que las tres personas que había en el interior de la vivienda en llamas, dos mujeres de 85 y 54 años y un varón de 55 años, pudieron salir por su propio pie.

Los tres ocupantes fueron atendidos en el lugar de los hechos al encontrarse en un estado de nerviosismo evidente, pero no fue necesario su traslado a un centro sanitario al no presentar heridas ni verse afectados por inhalación de humo.

La vivienda en la que se produjo en incendio consta de dos plantas y el fuego se originó en la planta baja. Los bomberos tuvieron que acceder a la vivienda por la calle Rastro y actuar con celeridad ante el riesgo de que las llamas se propagaran a las viviendas colindantes. Finalmente, no hubo que lementar daños en más casas ni heridos.

A pesar de la hora, lo aparatoso del incendio y la localización de la vivienda afectada hicieron que muchos curiosos se agolparan en la Plaza de la Constitución de Aldeire preocupados por el suceso.