Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral

Susto este domingo en la A-44 a su paso por Dúrcal. En torno a las 11.45 horas ha ardido un coche en el ... kilómetro 155 de la vía, en sentido Bailén, provocando las llamas un pequeño incendio de matorral en el arcén de la carretera. El incidente se ha saldado sin atrapados ni heridos, según confirman fuentes del servicio de Emergencias.

Así, de acuerdo con el 112, el fuego ha quedado extinguido por completo. No obstante, el suceso ha generado importantes retenciones en esta vía. Por el momento el vehículo accidentado permanece en la A-44 a la espera de que se lo lleve la grúa.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de Bomberos, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras. La circulación quedará normalizada una vez retirado el vehículo incendiado.