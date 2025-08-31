Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
El incidente se ha saldado sin heridos y ha generado importantes retenciones en la vía
Domingo, 31 de agosto 2025, 14:19
Susto este domingo en la A-44 a su paso por Dúrcal. En torno a las 11.45 horas ha ardido un coche en el ... kilómetro 155 de la vía, en sentido Bailén, provocando las llamas un pequeño incendio de matorral en el arcén de la carretera. El incidente se ha saldado sin atrapados ni heridos, según confirman fuentes del servicio de Emergencias.
Así, de acuerdo con el 112, el fuego ha quedado extinguido por completo. No obstante, el suceso ha generado importantes retenciones en esta vía. Por el momento el vehículo accidentado permanece en la A-44 a la espera de que se lo lleve la grúa.
Hasta el lugar de los hechos se han trasladado efectivos de Bomberos, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras. La circulación quedará normalizada una vez retirado el vehículo incendiado.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.