Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montesa única en España La explotación cinegética 'El Carbonero', con 20 años dedicados al sector avícola, sumó en 2019 un nuevo proyecto con la cría de cabra montesa ibérica

Es una de las explotaciones agrícolas de mayor prestigio en el territorio español y está en la provincia de Granada. Alicia Rodríguez comanda desde Órgiva esta empresa dedicada a la cría de perdiz roja y de cabra montesa ibérica. Hablamos de 'El Carbonero', instalaciones que este miércoles han recibido la visita de la delegada de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Lidia Reyes.

El Carbonero se ubica en el Cortijo «El Moralillo», a más de 1.000 metros de altitud, en los campos de Alcázar de Venus, localidad perteneciente al municipio de Órgiva, lo que garantiza la bravura y la gran resistencia de las patirrojas. Las aves apenas tienen contacto con los humanos, únicamente de los criadores -la propietaria y su esposo- acceden a las instalaciones en la que se encuentran.

La explotación cuenta con capacidad máxima autorizada para 23.000 perdices (2.000 reproductoras y 21.000 aves de producción), contando con una incubadora con capacidad para 25.000 huevos al año.

«Genéticamente puras»

Según los estudios científicos, las perdices de esta granja son, «como así lo certifica la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía, genéticamente puras, lo que es muy complejo en una especie en la que la hibridación en mayor o menor porcentaje, está lamentablemente, muy extendida», según Reyes.

La delegada también informó que según han concluido los análisis efectuados por la Junta de Andalucía y por la Cátedra de Recursos Cinegéticos y Piscícolas, «la explotación granadina se encuentra entre las mejores granjas de perdices rojas de España. Esto ha llevado a cazadores de diferentes puntos de España y del extranjero a elegir estas aves para recuperar las poblaciones de perdices rojas de los terrenos que gestionan».

Los huevos que producen las parejas reproductoras del Carbonero viajan desde el año 2023 hasta el archipiélago canario y las Islas Azores, como lugares de entre los más singulares de los destinos de estas aves. Se trata de perdices destinadas para repoblar cotos de caza, no para su suelta y su caza en el transcurso de la misma temporada de su liberación, debido a su resistencia y a su capacidad reproductiva, que las distingue de otras muchas granjas de perdices, que no son capaces de criar cuando sobreviven a la temporada de su suelta.

La bravura y la nobleza de las perdices del Carbonero las ha llevado también a ser seleccionadas por agricultores almerienses para combatir las plagas de tuta en sus invernaderos. Su capacidad de cría es tal que han llegado a sacar polladas adelante en el interior de los plásticos.

Cabra montés ibérica

Además de la unidad productiva de perdices, que está próxima a cumplir los veinte años de andadura, recientemente, en el 2019, iniciaron un nuevo proyecto, con una unidad productiva de Cabra Montés Ibérica. En un recinto aledaño a la unidad productiva de las perdices, se crían machos y hembras de Cabra Montés Ibérica, originarios de capturas de ejemplares silvestres, con todos los requisitos de la Consejería de Medioambiente, y de la posterior reproducción de estos, ya en cautividad.

La finalidad de esta unidad productiva, es también la cría en pureza de ejemplares de Cabra Montés Ibérica, para repoblación de espacios naturales, y cotos de caza.